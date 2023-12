C Omsorg AB: Här är årsredovisningen för 2022

C Omsorg AB under 2022. Här är de viktigaste siffrorna. Företaget omsatte knappt 9,7 miljoner kronor, 3,1 procent mer än under 2022. Resultatet före skatt är omkring minus 700 000 kronor. Det är en nedgång med cirka 700 000 kronor.

Rörelseresultatet går från ett överskott på 42 000 kronor till ett underskott på ungefär 500 000 kronor.

Underskottet gör att rörelsemarginalen blir negativ, minus 5,3 procent. Det är lägre än 2021, då rörelsemarginalen var plus 0,4 procent.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,7 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen vård och omsorg med boende är motsvarande snitt åtta och en halv procent.

Fakta om C Omsorg

C Omsorg grundades 2018. Bolagets huvudbransch är heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem och övriga öppna sociala insatser för vuxna. Redovisningsperioden löper från maj till april.

Företaget har 30 anställda, enligt årsredovisningen, vilket är sju fler än föregående redovisningsår.

Styrelseordförande är Jenny Margaretha Wain (48).

Så ser branschtoppen ut

Sett till omsättning är C Omsorg det femte största företaget inom sin specifika bransch i Värmland, som är heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem.

Företaget är också det 212:a största i landet. Det finns sju företag i samma bransch i Värmland.

Översikten här under visar topplistan i den aktuella branschen, sorterat efter omsättning. Upplysningarna är hämtade från senaste registrerade årsredovisningen, och kommer fortlöpande att ändra sig när nya årsredovisningar kommer in.