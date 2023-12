Hans "Vild-Hasse" Bengtsson, den välkände marknadsknallen från Malung, är död. Han avled på tisdagen efter en tids sjukdom.

"Vild-Hasse fortsätter nu sin resa för att sälja korv där uppe i Gud faders egen himmel," skriver anhöriga på Facebook.

Marknadsknallen som sålde renkorv till påhittade rim hade ett rikt liv bakom sig. Förutom att vara på resande fot, besöka marknader, rimma och sälja korv drev han – på sin gård utanför Malung – en gårdsbutik och ett museum om både korv och om honom själv.

Flera dokumentärfilmer har gjorts om Vild-Hasse, bland annat "Looking for a legend - the story of Vild-Hasse" och "Korvarnas kung."

Han är mottagare av Kung Carl Gustafs pris för sina insatser för Norrbotten och för turismen.

Vild-Hasse blev 85 år.