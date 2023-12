Om jag skulle utvärdera det som finns i Danmark så skulle jag säga att de straffinriktade insatserna är de minst effektiva, skriver Per-Anders Hultman.

I juli 2021 dömdes 27 stycken gängmedlemmar till fängelsestraff. Det längsta till 17 år och tio månader. Det var det så kallade Vårbynätverket. 2021 var det totalt 45 dödsskjutningar i Sverige. 48 människor hade skjutits ihjäl fram till 13 oktober 2023. Sprängningar har ökat med 74 procent 2023 mot förra året. Antalet försök till allmänfarlig ödeläggelse har på ett år ökat 80 procent enligt polisens officiella statistik.

År 2014 skärptes bland annat minimistraffet för grovt vapenbrott från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. En bestämmelse om synnerligen grovt vapenbrott infördes med straffskalan fängelse i lägst tre år och högst sex år. Nu ska detta höjas till sju år. Ändå har dödsskjutningarna ökat sedan 2014. Det betyder att dessa som skjuter fullkomligt struntar i varje lagändring och hårdare straff.

I Stockholm finns 26 kommuner. Nu vill Kristersson och Strömmer införa visitationszoner. Man hävdar att detta varit framgångsrikt i Danmark, där polisen har använt sig av visitationszoner sedan 2004. Dessa visitationszoner har man inte ens avvänt en gång i månaden i Danmark. Enligt Line Lerche Mørck, som är professor i kriminologi vid Aarhus universitet, finns det ingen dansk forskning som specifikt kan belysa resultatet av just visitationszonen. Hur lång tid tar innan de 26 kommuner i Stockholm ingår i de visitationszonerna som trion Kristersson, Strömmer och Åkesson vill införa?

David Sausdal, kriminolog vid Lunds universitet, anser att man i Sverige tittar på fel faktorer till den danska framgången av gängbekämpningen. Om jag skulle utvärdera det som finns i Danmark så skulle jag säga att de straffinriktade insatserna är de minst effektiva. Men detta tror inte herrar Kristersson, Strömmer och Åkesson på.

Vad anser då Sausdal att Sverige ska satsa på? ”Sociala insatser för att förbättra livssituationen i utsatta områden, över 30 års erfarenhet av gäng och riktade polisiära insatser som gett en bättre uppklarningsprocent på gängrelaterade brott”. Men detta tror inte herrar Kristersson och Strömmer heller på.

En viss herr Åkesson tror heller inte på detta. Han går i vissa fall längre än tvivlarna Kristersson och Strömmer, ”det är krig på våra gator”, ”sätt in militär”, ”dra tillbaka uppehållstillstånden för familjen om Ali, 5 år, begår brott”, ”sätt in 13-åringar på livstid”, ”lås in utan misstanke – på obestämd tid”. Inte några direkta brottsbekämpande åtgärder. Det ska vara riktigt besvärligt att vara kriminell i det Sverige vi nu styr, sade Jimmie Åkesson efter valvinsten 2022. Ja, det har vi ju sett. Ändå tar Åkesson i rejält: ”Vi nu styr nu”.

Leif GW Persson har sagt om Strömmer att han “inskränkte rättssäkerheten mest i svensk historia”. Regeringen gör en stor satsning på förebyggande insatser mot gängkriminalitet. För 2024 avsätts 80 miljoner kronor. Cirka 360 000 per kommun. Så har man tillkännagivit att man ska satsa 27 miljarder på försvaret, det är något som inte stämmer här.

Redan 2012 skrev Brå: ”Förebyggande arbete mot gäng gynnar samhället”. Men detta har till dags datum inte nått tvivlarna Kristersson, Strömmer och Åkesson. Frågan blir när de som styr Sverige ska förstå att i princip hela samhället måste vara involverade i detta med förebyggande insatser. Man måste börja tidigt. Ser man att det finns olika problem redan i femårsåldern då måste man stödja och hjälpa hela familjen. Först då kan man få bukt med dessa gäng och rekryteringen av barn.