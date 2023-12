Brittiska Status Quo kommer till Arvika i sommar: ”Det är coolt”

Med hits som ”Whatever You Want” och ”Rockin’ All Over The World” tillhör brittiska Status Quo veteraner inom rockmusiken.

Nu är det klart att gruppen kommer till Arvika Hamnfest.

Enligt ett pressmeddelande har Status Quo sålt över 118 miljoner album och flera av deras stora hits räknas som klassiker.

– Att få hit ett band i Status Quos kaliber känns extremt roligt. De har genomfört över 6000 liveshower med en sammanlagd publik på över 25 miljoner. Senaste spelningen i Sverige var 2016. Nu kommer de till Arvika. Det är coolt, säger Andreas Olsson som är huvudansvarig för Arvika Hamnfest.

Status Quo, som bildades under ett annat namn redan 1962, har tidigare besökt Värmland - 2012 spelade gruppen i Rottneros. I en intervju med NWT då förklarade Francis Rossi drivkraften.

”Jag har levt hela livet med en morot framför ansiktet och aldrig lyckats fångat den, den flyttas fram hela tiden. Man vill konstant nå nya mål. Nu börjar det smyga fram en rädsla av att jag kommer att fånga den där moroten och ingenting kommer längre att vara roligt. Att se fram emot slutet på en turné är alltid bättre än att faktiskt avsluta en turné. Gräset är alltid grönare på andra sidan, du vet.”