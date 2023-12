I NATT: Man bötfälld på parkering – för otillåten förflyttning i sidled

Natten i Värmland har varit lugn polisiärt.

Det som sticker ut är en trafikolycka i Sunne där en bil rammade ett träd, samt en person som blev bötfälld för otillåten förflyttning i sidled på en parkering i Kristinehamn.

Strax innan midnatt tillkallades polis till en parkering i centrala Kristinehamn. En man i 35-årsåldern sladdade runt med sin bil på ett olämpligt sätt på en parkering, vilket kan vara olagligt i flera fall.

– Det kan gå hela vägen till vårdslöshet i trafik om man inte har haft kontroll på fordonet och riskerat en olycka. Det kan också falla in under onödig och störande körning, förklarar Lars Hedelin, presstalesperson på polisregion Bergslagen.

Just i det här fallet bötfälldes mannen i 35-årsåldern för brottet otillåten förflyttning i sidled. Något som oftast associeras med att köra över heldragen linje på exempelvis en motorväg.

Problemet med personer som sladdar runt med sina bilar under sena kvällar växer under vintern när väglaget bjuder in till det.

– Det är väldigt mycket påringningar från folk som blir störda. De som kör kan mena att det är bra att träna sin halkkörning, men då får man söka sig till säkrare platser som halkbanor, menar Lars Hedelin.

Lars Hedelin, presstalesperson vid polisregion Bergslagen. Foto: Polisen

Strax efter midnatt körde även en bil in i ett träd på Järnvägsgatan i centrala Sunne. Vid en busshållplats ska en bil ha kraschat in och lagt sig på sidan mot ett träd.

– Två personer befann sig i bilen, och bägge tog sig ut. De båda uttryckte smärtor, men det är oklart om de behövde uppsöka sjukhus via ambulans, förklarar Lars Hedelin.

Trafikolyckan ska inte ha föranletts av något brott.