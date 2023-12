Klart med ny tränare på Bryngfjordens golfklubb: ”Har ett stort driv”

Efter säsongen 2022 slutade Birger Kjellstedt som tränare på Bryngfjordens GK.

Efter ett år med Jörgen Gustafsson i den rollen har klubben nu gjort klart med en ny tränare.

Det är ett riktigt ungt namn som Bryngfjorden har rekryterat då 23-årige Johan Alfredsson tar över rollen. Johan har Arvika GK som sin hemmabana.

– Han kommer att vara anställd på Custom Golf Scandinavia och jobbar med deras spelarutvecklingsverksamhet varav merparten av tiden omfattar att vara tränare på Bryngfjordens golfklubb. Johan börjar med att ta sätta sig in i juniorverksamheten och vissa träningsgrupper under vintern, berättar klubbchefen Per Bjergestam.

Och han fortsätter om klubbens nye tränare.