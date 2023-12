Illusioner handlar mer om att omdirigera uppmärksamhet än att trolla på riktigt. Medan publiken tittar på ena handen utför den andra det viktiga. När Socialdemokraterna bygger pannkakstårta av presskonferenser kryddade med en polisanmäld moderat riksdagsman är det inte ett anfall. Det är en avledningsmanöver.

Det är ett smutsigt spel vi bevittnar. Detta på en helt ny spelplan. Det är inte bara en ny regering, det är en regering med en riksdagsmajoritet bakom sig. Något Sverige inte haft sedan första Reinfeldtregeringen och Socialdemokraterna inte haft sedan Palme.

När förhandlingarna om vad som skall beslutas i riksdagen genomförs utan att oppositionen medverkar måste denna hitta nya sätt att få uppmärksamhet för att skapa opinion och driva den valrörelse som aldrig slutar. När snart en tredjedel av mandatperioden är avverkad verkar positionerna sätta sig. Regeringen börjar vänja sig vid att vara regering och Socialdemokraterna verkar ha hittat verktyg för att märkas.

Socialdemokraterna har anmält statsministern till konstitutionsutskottet. Detta för att lönerevisionen på regeringskansliet påpekar att det är viktigt att rekrytera och behålla nyckelpersoner med kunskap inom de områden verksamheten fokuserar på.

"Arbetsgivaren avser i detta särskilt uppmärksamma skickliga medarbetare som arbetar inom delar av Regeringskansliet där kompetensförsörjningen bedöms som särskilt viktig för att uppnå verksamhetens mål och krav och för att biträda regeringen i genomförandet av sina politiska prioriteringar som de kommer till uttryck i regeringsförklaringen och Tidöavtalet."

Det är det sista ordet i den sista meningen som rör upp känslorna, i den mån några verkliga känslor är i rörelse. Kom ihåg att det här är den handen man vill att vi tittar på. Ardalan Shekarabi (S), som ofta talar om att släppa prestigen och pajkastningen i svensk politik, slungar en prestigespetsad paj med full kraft i riktning mot regeringen. Detta saknar tydligen helt motstycke i svensk förvaltningshistoria.

Det är stora ord. Att tillskriva en slarvigt formulerad mening i ett lönerevisionsunderlag sådan tyngd är tramsigt oavsett varifrån utspelet kommer. Nu kommer det från det socialdemokratiska parti som under regeringen Löfven 2014-2020 tillsatte 40 opolitiska myndighetschefer där 22 stycken råkade vara socialdemokrater. Viktat för antalet anställda per myndighet visade det sig att 90 procent av de som fick ny chef under nämnda period fick en socialdemokratisk sådan.

Shekarabi tycker det är orimligt att ge statsanställda olika lön beroende på vad de jobbar med. Lika lön för olika arbete alltså. Lika svårt att formulera, orimligt att tänka och omöjligt att genomföra.

Men vad hittar vi i den andra handen, det som de inte vill att vi tittar på. Det skulle kunna vara mätningen av partiledarnas förtroende från folket. Kurvan som indikerar folkets förtroende för Magdalena Andersson har för första gången börjat peka nedåt.