Färjestad satte gasen i botten från nedsläpp och första målet kom efter drygt en minut när David Tomásek showade in 1-0. Gästerna lyfte upp spelet och kvitterade också en bit in i perioden. Några minuter innan pausvila visade Victor Ejdsell varför han är SHL:s hetaste målskytt just nu när han satte 2-1.

I andra perioden bjöds publiken på böljande spel med en hel del chanser åt båda håll. Färjestad utökade till 3-1 genom Axel Bergkvist, när man bröt Modos anfall och kom i en spelvändning.

Och Färjestad fortsatte att göra mål. 4-1 kom genom Patrik Lundh i början av tredje och Liam Öhgren satte 5-1 i mitten av perioden. Det blev också slutresultatet.