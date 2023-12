Recension: Vansinnes-allsång och hejdlösa utmaningar

Under fredagskvällen intog schlagerartisten Måns Zelmerlöw och komiker Per Andersson Löfbergs arena i Karlstad.

”Tomten och bocken rider igen” Löfbergs Lila arena Med Per Andersson och Måns Zelmerlöw Publik: cirka 2500 pers

Den bitande kylan har ersatts av nollgradigt och snömodd när den månghövdade publiken ändrar Färjestads hemmaarena. Sorlet är påtagligt även när showen börjar och någon ut mot kanten skriker spontant ”Per Andersson!” när första låten inleds av en mörk luciaprocession. För det är ju en omaka duo; Per Andersson och Måns Zelmerlöw. Och det blir nästan lite av en sport att gissa vilka som är här för att se Per Andersson och vilka som vill se Måns Zelmerlöw.

Redan i första numret ser man på Per Andersson att det hysteriska vansinnet ligger nära. Han besitter den märkliga egenskapen att göra sig rolig genom sin blotta uppenbarelse, likt Nils Poppe eller Jaques Tati. Det räcker med en blick under lugg mot publiken och ett ryck i mungipan så brister man ut i skratt. Det ska sägas att även Per och Måns brister ut i skratt lite här och var där de inte egentligen ska, vilket ju tyder på att de måste ha roligt tillsammans. Lika roligt verkar orkestern i bakgrunden ha, det syns att mycket av komiken förmodligen är improviserad eftersom de också stundtals brister ut i gapskratt bakom trumpeter och trumset.

Om Per Andersson nu är den det sitter löst hos i det här julspektaklet så är Måns Zelmerlöw den som ser till att skutan inte förliser på öppet hav, så att säga. Måns visar att han också kan vara rolig, men han är också den som är bollplanket för Per i showen.

Bäst komik blir det när Per Andersson håller i en vansinnes-allsång där publiken ska utföra allt mer hejdlösa utmaningar för att illustrera texten till ”Tomtarnas julnatt”. Pluspoäng till publiken som kastar sig in i allt från vågen till att skrika på kommando. Bäst musiknummer blir det när Måns Zelmerlöw får breda ut sin sång fullt ut. Det är svårt att inte imponeras av röstresurserna han besitter, och musikaliteten.

Med sig har de även sopranen Sanna Gibbs som med den äran sjunger Montserrat Caballés stämma i en försvenskning av ”Barcelona”, i svensk version ”Gran Canaria”, tillsammans med Måns Zelmerlöw.

Det är verkligen en julshow extra allt som de bjuder på: här hinner vi vara med igenom skilsmässor, socialstyrelsens after work-shop gällande alkoholintag, padelhallar, konstsnö, konfetti, hemsnickrade julbockar och en Robert Wells som försöker tända av från sin eviga boogiewoogie. Helt galet, men det funkar.

Så hoppsa-skuttar de ut lika plötsligt som de skuttade in och lämnar oss till den väntande snömodden utanför, om än lite gladare än när vi kom.