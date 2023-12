Landslagsuttagne Tomáseks hyllning till nye kedjekamraten: ”Han hjälpte oss”

Tre poäng in på kontot för Färjestad.

Tre poäng in i mål- och assistskörden för David Tomásek.

FBK-centern har klivit in i ett nytt poängstim, och när han mötte media efter 5-1-segern mot Modo öste han beröm över sin tillfällige kedjekamrat Elliot Ståhlberg.

En timme innan nedsläpp ändrade Färjestad i sin laguppställning då Per Åslund fick åka hem från värmningen sjuk. In kom J20-lagets Wille Johansson, och uppåt i laget flyttades då unge Elliot Ståhlberg. Han gick in i kedjan med David Tomásek och Joakim Nygård.

Publiken i Löfbergs hade precis intagit sina platser i arenan när Tomásek satte 1-0 bakom Lassi Lehtinen i Modokassen. Och målet var ingenting annat än en delikatess.

– Riktigt bra jobb från lagkamraterna. Elliot gjorde det grymt bra när han vann pucken, och bra jobb av Nygård som hade tålamod. Jag gick på det jag bestämt mig för, ler tjecken.

Ett mål och två assist blev det för Tomásek, men sin egen insats var ingenting han lyfte. Ståhlbergs däremot, den hyllade han.

Han gläds med sin tillfällige kedjekamrat, vars passning till 1-0-målet innebar den första SHL-poängen.

– Det är grymt! Jag är så glad för honom. Jag tycker att han gjorde det jättebra. Det var inte lätt att täcka upp för ”Åsa” så sent. Vi försökte hjälpa honom – men det blev han som hjälpte oss, säger Tomásek.

”Min styrka”

David Tomásek gjorde två mål mot Växjö, och ikväll kom alltså ett nytt mål från centerns klubba. Han blickar tillbaka på en köttig period, med många matcher, långa resor – och så landslagsspel med Tjeckien innan SHL växlade upp med det hektiska spelschemat. Trots det har det åter börjat spraka om Tomásek, efter en tid utan någon större målskörd.

– Ibland har man matcher där man måste vara mer defensiv, ibland kommer tröttheten in. Nyckeln är att ha tålamod, att inte få panik och att försöka hitta tillbaka till spelet för att hjälpa laget vinna på andra sätt. Men det är klart, det här är min styrka, säger han.

Hur jobbar du med tålamodet?

– Jag är perfektionist, och vill få resultat direkt. Jag säger till mig själv att det är en tuff liga, med mycket struktur och spelsystem. Funkar det inte ena kvällen, så spela enklare andra kvällen.

Färjestad fick inga powerplay med sig ikväll. Tomas Mitell ville inte rikta fokus mot domarna när vi frågade honom om noll numerära överlägen mot Modo.

David Tomásek ville inte rikta kritik mot domarinsatsen, men berättade ärligt om att han förundras över hur ligan ser ut med just powerplaymöjligheter och hur spelet ska främjas.

Tomásek, som gör sin första säsong i Sverige, menar att det är stor skillnad på SHL-hockeyn och den han spelat i utlandet.

– Om man ser på helheten skiljer sig nivån mycket, och ribban ändras från match till match. Jag är överraskad över det här, jag trodde inte att det skulle vara så. Jag säger det inte för att jag är en kille som ska göra mål i powerplay, jag ser det för mycket därute, för många spelare. Och jag har svårt att föreställa mig hur det kommer se ut i slutspelet.

Tomásek är orolig för att filmningarna och förstärkningarna kommer att öka om inte fler utvisningar tas av domarna. Och han är tydlig med att det inte är enskilda domare han menar, utan att det han upplever är ett övergripande problem.

– Jag tycker att det har blivit värre med förstärkningar. Jag tror inte att någon vill filma, och anklagar ingen. Men man ser till exempel huvudtacklingar som inte ens blir tvåor. Vi blir betalda för det vi gör, vi får kritik och beröm för det vi gör som FBK-spelare. Samtidigt behöver man kunna kritisera och berömma hur det här hanteras också.

”Kommer inte säga när”

Snart väntar landslagsuppehåll i SHL, för Swiss Icehockey Games. Ingen FBK-spelare har tagits ut av Sam Hallam till Tre Kronor.

David Tomásek är till skillnad från sina svenska lagkamrater uttagen till landslagsspel under kommande vecka.

– Jag är uttagen, men kommer inte säga när jag ska åka, säger han hemlighetsfullt.