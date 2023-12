I en tid när digital stress är ett allvarligt bekymmer för allt fler människor erbjuder brädspelet en analog oas där interaktion med andra står i centrum, skriver Daniel Persson.

En ny våg av brädspel tog form för 28 år sedan när The settler of Catan såg världens ljus. Denna brädspelsrenässans tog fart ordentligt under 00-talet och en ny global megamarknad tog form. Så möjligen har HUI research i år tänjt något på sitt eget krav att årets julklapp ska vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse, men vem bryr sig? Brädspel är en fantastisk julklapp ändå, och det av flera skäl.

Många går helt i onödan runt med ett slags antipati mot brädspel baserat på vad de utsattes för när de växte upp. Monopol, Wangaratta och varför inte Nya bondespelet eller Risk. Brädspel brukade kännetecknas av stora mängder tur, långa perioder av inget att göra och dessutom slogs spelare ut i tid och otid vilket nästan blev en välsignelse för då kunde man åtminstone göra något annat. Å andra sidan fortsatte vissa spel i det oändliga trots att de bara var roliga i en halvtimme.

Men så mycket har hänt sedan dess och alla dessa bekymmer har fått nya, innovativa lösningar. Nu är det förstås inte så att alla gamla spel var dåliga, eller så att alla nya spel är bra. Verkligen inte. Men det finns ingen anledning att sky brädspel för vad de brukade vara.

I dag kommer brädspel i alla former, storlekar och teman. Vill du spela ett spel om att gå ut med och ta hand om hundar? Inga problem, testa spelet Dog park. Har du drömt om ett tyngre spel där ni tävlar om att på bästa sätt sköta om en snabbmatskedja? Lätt som en plätt – Food chain magnate. Och allt däremellan finns också.

En stor fördel med brädspel är förstås att det tvingar deltagarna att faktiskt göra något tillsammans. Inga mobiltelefoner och snabba digitala kickar. I en tid när digital stress är ett allvarligt bekymmer för allt fler människor erbjuder brädspelet en analog oas där interaktion med andra står i centrum. Spelande lämpar sig dessutom oerhört väl för umgänge över generationsgränserna. Det kan vara svårt att slita barn från mobiler och surfplattor, men ett brädspel kan göra susen.

Att spelandet även håller de grå cellerna aktiva är förstås en bonus. Det innebär inte att det måste vara tungt och tråkigt, tvärtom! Det finns en uppsjö av mindre spel med tämligen enkla regler som ändå erbjuder gott om strategiska val som låter en gnugga geniknölarna. Därtill stimulerar brädspelande endorfinproduktionen. Man mår bra av det helt enkelt, även på en kemisk nivå.

Oavsett om man är ung eller gammal är spel också en syssla som ger mening åt fler än de utåtriktade. För mer introvert lagda personer som annars lätt hamnar utanför umgänget även om det bara är den utökade familjen som träffas kan brädspelet erbjuda en attraktiv aktivitet. Det låter ens kreativa sida titta fram under organiserade former som är rättvisa för alla. Brädspel uppmuntrar tänkande, kreativitet och individuell utveckling på ett sätt som inkluderar och uppmärksammar alla inblandade.

För den som är förälder borde fördelarna med brädspel vara än mer uppenbara. Det är ett odelat gott för barn att tvingas sitta ned och tänka efter. Barn stimulerar sig gärna upp över tänderna och brädspel är en kreativ avtändning. Enkla saker som att vänta på sin tur, sätta mål och lära sig att acceptera med- och motgångar är viktiga inslag i att spela brädspel. Därtill tränar många spel även andra förmågor såsom färger, former, läsa och räkna eller vad det än må vara. Men till och med ett enkelt och uselt rulla tärningen-spel kan göra underverk för barn som måste lära sig att det är okej att ha tur – och att inte ha det.

Numera finns det brädspel för alla sorters människor, i alla åldrar och med alla smaker. Det finns enkla spel, roliga spel, tunga spel, lätta spel. Det finns spel som tar tio minuter upp till sådana som kanta en hel helg i anspråk.

Det bästa sättet att hitta ett spel som passar ens eget sällskap och situation är faktiskt att handla lokalt. Besök någon av stadens brädspelsbutiker och prata med personalen där. Ingen jobbar i en brädspelsbutik av misstag, de kan sina grejer ordentligt och är alltid duktiga på att hjälpa en att hitta något som passar. Det går förstås att vandra in i en leksaksbutik eller stormarknad och hitta några spel där, men det är att gå miste om en fantastisk möjlighet till ett bättre julfirande.

Daniel Persson