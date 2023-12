Skribenten Dwight MacDonald skriver i sitt verk “De intellektuellas ansvar” om en kassör från ett dödsläger i Nazityskland som ska ha börjat gråta när han fick veta att han skulle hängas. “Varför det? Vad har jag gjort?” frågade han.

Noam Chomsky skriver i sitt verk med samma namn, att Macdonald drog följande slutsats av detta: “Endast de som själva är beredda att göra motstånd mot de makthavande när deras påbud alltför uppenbart strider mot deras egen moralkod, endast de har rätt att fördöma dödslägerkassören.”

Chomsky tillämpar denna slutsats till det då pågående Vietnamkriget: “Vad har jag gjort?” är en fråga som vi har alla skäl att ställa oss själva när vi varje dag läser om nya skändligheter i Vietnam — när vi skapar eller återger eller tolererar de villfarelser som kommer att utnyttjas för att rättfärdiga nästa illdåd till frihetens försvar.”

“Aldrig igen” säger världen med hänvisning till historiska folkmord som de i Vietnamkriget. Ändå har 15 000 civila palestinier, däribland 6 150 barn dödats av israeliska militären i Gaza. Hur kunde det ske igen?

Svaret är enkelt. Hyckleri.

Det började med politikers villkorslösa stöd till “Israels rätt att försvara sig”, vilket innebar att palestinska civila liv eliminerades från ekvationen; deras liv försummades som “collateral damage”. Opinionsbildare gjorde sedan patetiska försök att grunda detta i internationell rätt. Sedan blockerade Israel tillgången till elektricitet, vatten, föda, bränsle och började bomba sjukhus, ambulanser, och FN-skolor. Då upphörde plötsligt diskussionen om internationell rätt. På tal om internationell rätt, här är siffrorna från United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) på antal dödade från båda sidor mellan 1 januari 2008 och 7 oktober 2023. Dessa siffror vittnar om palestiniernas verklighet de senaste 15 åren:

1. Antalet civila palestinier dödade mellan 01/01/2008-07/10/2023: 3 767 civila palestinier varav 1 075 är barn. Perpetrator(er): israeliska militära styrkor och israeliska civila bosättare.

2. Antalet civila israeler dödade mellan 01/01/2008-07/10/2023: 177 civila israeler varav 25 är barn. Perpetrator(er): palestinska militanta grupper och palestinska civila.

Läs ovanstående siffror noga. Försök nu minnas hur många opinionsbildare eller politiker som påminde världen om Israels historia av krigsbrott de senaste decennierna, och varnade för hur retoriken efter 7:e oktober kan komma att bereda vägen för fler i Gaza. Jag ska bespara dig mödan; det finns inga. Dock fick vi många ledare om frasen “From the river to the Sea, Palestine will be Free”. Skribenterna var väldigt oroliga över hur denna fras kan insinuera en vilja att förinta Israel. Men de var inte så oroliga när en israelisk minister för ett par veckor sade att det var “ett alternativ” att släppa en atombomb över Gazaremsan och dess 2 miljoner invånare.

Hycklare är namnet på dessa personer, det är dessa som Chomsky och Macdonald fråntar rätten att fördöma kassören i dödslägret. För hur kan de fördöma honom när de själva inte har någon moralkod överhuvudtaget?