Lyft för metalbandet Mister Misery från Karlstad: ”Större och bättre”

Gruppen Mister Misery spelar modern metal och har sedan starten släppt två album.

Nu väntar ett nytt kapitel i bandets karriär. De har inlett ett samarbete med en tysk skivbolagsjätte som huserar veteraner som Evergrey, D-A-D och U.D.O. från Accept.

Nyligen släppte Mister Misery singeln ”Boogieman Boogie” som är ett andra smakprov från en kommande skiva som släpps till sommaren. Numera släpper gruppen sitt material genom det tyska bolaget AFM Records som har ett 70tal akter i sitt stall – bland andra D–A–D., Danko Jones och Dragonforce.

– Kontraktet med vårt tidigare bolag löpte ut och när vår manager började höra sig för så nappade AFM direkt, säger bandets sångare och huvudsaklige låtskrivare Filip Sundell från Karlstad.

Som medlem i Mister Misery kallar han sig Harley Vendetta och de andra – som är utspridda i landet – går under namnen Alex Nine, Rizzy och Alex Alister.

– Vi ville gå vidare till något större och bättre. Att jobba med AFM var en opportunity vi inte kunde passa på, de har muskler och jobbar med stora band.

Vid sidan av musikbolaget har Mister Misery management och bokningsbolag. De är själva högst involverade i allt som rör bandet.

– Vi har redan märkt att AFM är måna om att dra i alla tänkbara trådar för att skapa möjligheter för oss, fortsätter Harley Vendetta.

– Det här är ett lyft för oss, de brinner för att hjälpa oss.

Det visuella är viktigt för Mister Misery, alla medlemmarna är vitsminkade i ansiktet. Foto: Pressbild

”Slutet för mänskligheten”

Det kommande albumet är snart klart och i februari släpps nästa singel ”The Doomsday’s Clock”.

– Med tiden har vår musik blivit hårdare och vi blandar in allt fler element. Gitarrerna har vi stämt ner, vilket gör soundet tyngre. Och vi jobbar mer med orkestrering och elektroniska inslag.

Han är fyllda 27 och tankar kring de egna livserfarenheterna har tagit allt mer plats i gruppens texter på det nya materialet.

– Jag måste göra musik för mig, inte för andra. Vi är äldre nu och i takt med det förändras sättet vi skriver på. Texterna handlar mer om livet och saker jag har varit med om nu än om spöken och demoner. Låtarna är mer personliga.

Han utvecklar sitt resonemang.

– Det är mindre fokus på fiktion och mer texter om saker folk kan relatera till. Jag skriver om både tuffa och bra upplevelser, menar han och berättar om den kommande singeln.

– ”The Doomsday’s Clock”, titeln är ett uttryck för en klocka som räknar ned till slutet för mänskligheten. Låten handlar om hur vi roffar åt oss i samhället just nu, det saknas empati och medmänsklighet. Det är krig och allt det här ville vi kommentera i en låt. ”How long can we wait? We’re digging our own graves”, går en textrad. Vi konsumerar mer än vi har, jordens resurser räcker inte.

– Andra låtar handlar bland annat om hur man kämpar på inombords och försöker dölja det man känner utåt.

Det visuella har varit viktigt för Mister Misery ända sedan starten 2018.

– Ansiktsmålningarna är kvar, det kommer vi inte sluta med. Det har varit en viktig och stark grej för oss, säger Harley Vendetta och menar på att Mister Misery står ut från mängden.