Hultsberg U tog ny seger

Det går fortsatt bra för Hultsberg U i division 3 Värmland herr i innebandy. På fredagen mötte laget Skattkärr U i Klubbhuset Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad. Segerresultatet mot Skattkärr U blev 6-3 (2-3, 4-0, 0-0).

– Tycker vi till stora delar gör en bra match ikväll. Förutom 6 minuter under slutet av första perioden då vi släpper in samtliga 3 mål, lyckas vi hålla tätt bakåt under andra och 3:e perioden. Under andra perioden tycker jag vi skapar många lägen och gör även 4 mål framåt. I 3:e perioden försöker vi spela smart och jag tycker killarna tar många bra beslut och värderar lägen vilket gör att Skattkärr inte lyckas komma närmare än 6-3, tyckte Hultsberg U:s tränare Martin Lejroth, efter matchen.

Skattkärr U:s tränare Daniel Axelsson om matchen:

– Vi gör en bra match mot ett väldigt bra Hultsberg måste jag säga. Vi har cirka 10 spelare borta på grund av sjukdom idag men alla som är med krigar i 60 minuter och ger dem en ordentlig match, som med lite bättre skärpa i våra avslut hade kunnat fått en annan utgång. En match som spelas i ett väldigt högt tempo för att vara div 3 och Hultberg kommer sluta högt upp i den här serien.

Skattkärr U var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 2-3.

Hultsberg U vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 2-3 till 6-3 i andra perioden inom bara 5.02. Därmed tog laget en säker seger. I tredje perioden höll Hultsberg U i sin 6-3-ledning och vann.

Charlie Uhlin gjorde ett mål för Skattkärr U och spelade fram till två mål.

I tabellen innebär det här att Skattkärr U nu ligger på sjunde plats. Hultsberg U är på andra plats.