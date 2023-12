Nu ryter ett par NWT-läsare ifrån om kommunens planerade mångmiljonavtal med Färjestad.

Skattebetalare ska inte finansiera FBK

Nej, vi skattebetalare ska inte hålla den professionella idrotten under armarna... Karlstads kommun ska inte överföra närmare nio miljoner skattekronor till de ytterligt högavlönade spelarna i FBK.

Dessutom är det en av få inflationsindexerade ersättningarna i dessa inflationstider. Färjestad kämpar också för att få behålla de miljoner de fick av staten under pandemin, men som tur är så vill staten ha tillbaks pengarna. FBK signade under denna tid kontrakt med enskilda spelare med kostnader på 3-4 miljoner kronor per år, så nej, det ska inte skattebetalarna stå för, att finansiera de mest högavlönade i Sverige.

Betraktaren

Lägg pengarna på friskvård i stället

Att Karlstads kommun ska gå in i ett nytt avtal med Färjestad BK till en summa av nästan nio miljoner kronor är skrämmande. Vad ger det oss medborgare i kommunen? Istid i hallarna? Jag tycker verkligen att kommunen ska tänka om och inte ingå ett nytt avtal med dessa miljoner. Det är miljoner som skulle kunna användas för att skapa en friskare befolkning i kommunen istället. För satsar man på befolkningen i kommunen så får man också livs levande ambassadörer som är nöjda, glada, friska och alla kommer marknadsföra Karlstads kommun. Det vore en bättre investering tycker jag.

Martin Jansson