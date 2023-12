Efter förskingringen: Regionen kan krävas på miljonbelopp

Den tidigare topptjänstemannen dömdes för att ha svindlat en av länets folkhögskolor på fem miljoner.

Nu överväger Folkbildningsrådet att kräva Region Värmland på tre miljoner.

Men regionen har begärt mer tid för att komma in med underlag.

Den tidigare topptjänstemannen dömdes för att ha använt folkhögskolans pengar till en lyxrenovering av sin bostad – med bland annat handgjort kakel och dyra tapeter, vilket NWT berättat tidigare.

I ett förslag till beslut skriver Folkbildningsrådet, som granskat folkhögskolan, att statsbidrag har använts i strid med reglerna och att man angett att man hade fler lärare än man faktiskt hade.

Därför ska folkhögskolan betala tillbaka 3 011 276 kronor.

När tjänstemannen dömdes i tingsrätten inledde Folkbildningsrådet en granskning av folkhögskolan eftersom man misstänkte att statsbidrag använts fel och att fel uppgifter lämnats som underlag för utbetalning av bidrag.

Det är den granskningen som nu närmar sig sitt slut och som lett till förslaget, som skulle kosta regionen lite drygt tre miljoner.

Under granskningens gång har det framkommit att folkhögskolan har rapporterat en högre lärartäthet under åren 2012-2015 än man nu kan visa att man haft. Skolan nådde inte upp till den bemanning som krävs under 2013-2015.

Begär anstånd

Region Värmland har begärt anstånd för att kunna komma in med uppgifter som underlag för en bedömning om kravet på att betala tillbaka pengar är proportionerligt.

I ett brev som är undertecknat av folkhögskolans nuvarande rektor framgår att regionen vill ha till och med februari nästa år på sig för att ta fram mer underlag, bland annat av hur ”återkravet skulle drabba folkhögskolan och pågående kursverksamhet”.