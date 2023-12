Under söndagen förlorade Karlstads herrar borta mot Nykvarn i SSL efter straffar.

En stor snackis är Furuborghallen med alla linjer som finns i golvet.

– Om vi gnäller på att det är dåliga tittarsiffror på sändningarna kan ju en förklaring vara att man inte ser bollen speciellt bra, säger Karlstads klubbchef Mikael Bergqvist.

Innebandyn kämpar med att växa som sport och att det ska bli fler tittare. När Karlstad spelade borta mot Nykvarn var det linjer för tennis, basket, badminton och dessutom hel del reklam på golvet.

Det är något som Karlstads klubbchef Mikael Bergqvist reagerade på.

– Det är väl kanske ingen stor grej, men om vi gnäller på att det är dåliga tittarsiffror på sändningarna så kan ju en förklaring vara att man inte ser bollen speciellt bra. Jag säger inte att det är det enda förklaringen men det ser inte proffsigt ut, säger han.

”Kanske sträva åt”

Och Bergqvist fortsätter om problemet som finns att alla arenor inte enbart är för innebandy.

– Jag vet att det är svårt att få rena innebandygolv men uppe i nivå med den högsta ligan kanske vi ska sträva åt det hållet... Jag tror inte att min röst gör att det blir en ändring men det ser märkligt ut. För några år sedan var det väldigt noga med golven när TV4 hade sina sändningar. Då åkte man till och med runt med tv-golv för att det skulle bli en bra produktion. Jag kan förstå att Nykvarn inte kan lägga in ett nytt golv men ambitionen måste vara att det ska bli så bra som möjligt för tv-tittarna.

Har du hört något klagomål från era spelare?

– Nej, jag har inte hört någonting om det. Jag tror inte att spelarna tänker på det lika mycket som vi som tittar.

Linder med i träning

Efter elva spelade omgångar ligger Karlstad trea från slutet. Innan säsongen ville man ha in en spetsvärvning men det lyckades inte. Ambitionen är nu att få in en offensiv spets under säsongen.

– Vi söker fortfarande och vi har även dragits med lite skador på backsidan. Vi har haft med Jonas Linder med i träning de två senaste veckorna. Vi hoppas att han plus ytterligare en offensiv spelare kommer in framöver. Det känns nära med Jonas men han vill köra någon vecka till innan han bestämmer sig.

Har ni någon offensiv spets på kroken för dagen?

– Nej, inget hett namn tyvärr. Vi får se hur det blir, vi har fortfarande en bred trupp trots några skador. Det är ingen panik men det skulle såklart vara bra med lite mer spets.

Enligt kalkyl

Om säsongen hittills säger Bergqvist:

– Vi ligger ungefär där vi trodde att vi skulle ligga i tabellen. Vi är tre poäng efter vår egen kalkyl men ett problem för vår del är att Helsingborg har gått mycket bättre än vad alla trodde på förhand. Vi trodde att Helsingborg skulle vara avsågade nu men man ligger före oss.

Till helgen väntar en allt annat än enkel uppgift - Falun på bortaplan.