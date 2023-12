KLART: FBK Karlstad har erbjudits en plats i division 1

I fredags kom beskedet att Dalkurd har nekats elitlicens för säsongen 2024.

Nu har FBK Karlstad fått frågan om att ta över Dalkurds plats i division 1 och enligt Fotbollskanalen har man tackat ja.

Det var i fredags kväll som uppgifterna att Dalkurd inte får elitlicens för nästa år kom ut.

– Får vi frågan så är vi redo, sa FBK Karlstads sportchef Erik Wennberg till NWT då.

Nu ska frågan ha kommit och svaret blivit det utlovade.

– De har tackat ja till platsen, säger Anna Lögdberg, tävlingschef på SvFF, till Fotbollskanalen.

Till samma sida säger FBK Karlstads tränare Markus Moberg var det självklart att tacka ja.

– Ja, det var det. När vi klev in i säsongen hade vi som mål att lösa att först och främst lösa det under seriespelet. När vi gick in i kvalet hoppades vi greja det, men vi snubblade på målsnöret. När förfrågan kom var det givet att tacka ja. Men nu är det några dagars väntan innan man får besked.

Dalkurd har möjlighet att överklaga beslutet.

Texten uppdateras