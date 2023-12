NWT-sportens Markus Strömberg om:

✓ Kattens lek med råttan som blev onödigt spännande

✓ Forwarden som visar upp hela registret och lite till

✓ Vikten av att ta tre poäng direkt

Färjestad har satt upp en hög kravbild den här säsongen med sina prestationer.

Det märks också på hur snabbt det börjar knorras de gånger insatserna är sämre än tre plus.

Senast mot Timrå räckte en period för att man på sina håll skulle kunna bli lurad att man satt och kollade på ett krisande bottenlag av kommentarerna att döma.

Sant inför den här kvällen var dock att förstaperioderna har lämnat en del att önska senaste tiden. Med tanke på det och just den höga kravbilden var nog kvällens match lite viktigare än den ”borde” vara i det här läget.

Det syntes.

Färjestad flög fram och när Victor Ejdsell gjorde 3-0 efter elva minuter började det se ut som kattens lek med råttan på isen.

Riktigt så enkelt skulle det sedan absolut inte bli.

HV skapade nerv i den här matchen flera gånger om och vägrade ge sig.

När Isac Brännström satte gästernas tredje mål tidigt i slutperioden blev det spännande på riktigt - onödigt spännande till och med.

”Som allmänhetens åkning”

Tur för Färjestad då att man har Victor Ejdsell.

Han såg ut att tappa pucken fri med Joni Ortio, men det spelade ingen roll. Han vecklade ut det väldiga vingspannet, nådde pucken och rundade HV-keepern som att det var allmänhetens åkning. Killen leker hockey för tillfället.

Det har sagts förut men det tåls att sägas igen - förläng kontraktet, kosta vad det kosta vill. Sedan är det klart att det inte bara är Wallin som bestämmer här.

Ejdsell sitter i en sällan skådad guldsits och lär bada i erbjudanden.

Om inte så sover sportcheferna på kontinenten.

Formen han visar nu är kanske inte för evigt, men han har alltid haft potential att vara en av SHL:s absolut bästa spelare. Just nu visar han det också i match efter match.

Det finns få, om någon, spelare i ligan som kan matcha hans kombination av storlek, spelsinne, teknik och finess.

FBK kunde till slut pusta ut efter hans 5-3 och ett i tom kasse på slutet.

Det blev lite onödigt tight och med 3-0 i ryggen borde man ha stängt ner den här matchen enklare. Men tre poäng mot HV lär smaka oerhört bra både på läktarna och i omklädningsrummet ändå.

Kvällens plus

✓ Max Lagacé. Trots Färjestads dominans i den första perioden hade han ett par rätt svåra lägen att hantera. Hade han släppt ytterligare någon puck i första skulle resultatet kunna bli något helt annat med tanke på hur resten av matchen utvecklade sig. Stod också för en riktig monsterräddning i slutet.

✓ Victor Ejdsell. Allt forwarden tar sig för just nu förvandlas till guld. När han fick ett bra skottläge i kontringen till 3-0 kunde man redan rita in målet i anteckningsblocket (jag är gammaldags av mig), så het är han just nu. Kryddade sin redan fina insats med att avgöra matchen i slutet.

✓ Linus Johansson. Fick med sig ett finurligt styrningsmål och var en riktig murbräcka när matchen stod och vägde i tredje. Kaptenen visade vägen när det behövdes som mest i slutet.

✓ Extraspelaren på läktaren. Det måste vara helt underbart att lira hockey i Karlstad. Hemmastå bjöd på rejäl show ikväll och höll igång konstant. När det gungar i Löfbergs är Färjestad extremt svårslaget.