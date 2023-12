Här är årets bästa julklappar – och därmed den enda topplistan ni behöver.

För böcker är, som ni vet, de enda klapparna som har en livslängd längre än till annandagen.

Den här listan kan rädda hela 2024 för er. Minst.

Årets bästa böcker

1. Vemod undercover: boken om ABBA – Jan Gradvall

Jag blev överlycklig av den här boken. Den är sensuellt skriven och tar de exakt rätta greppet på den fyra komplicerade personerna i ABBA. Den exakta skildringen av Sverige från det rodnande 1960-talet och framåt mot den mörka polariserade tid vi lever i nu.

2. Jävla karlar – Andrev Walden

August-juryn hade ju rätt. Det här porträttet av en mamma och hennes usla smak när det gäller män är den totala uppgörelsen med en uppväxt i folkhemmets yttersta dagar. Sju pappor på sju år är en klassisk svensk uppväxtskildring. Walden skriver som en gud och berättar som en djävul. Men vad säger hans mamma...?

3. Haralds mamma – Johanna Frid

Jag fullständigt älskade det här porträttet av en människa som är helt vansinnigt underbart omöjlig att älska.

4. Systrarna – Jonas Hassan Khemiri

En riktig episk roman som tar berättandet på allvar. Dessutom kände och känner jag tre av personer i boken i verkligheten. Det gör den inte sämre.

5. Stacken – Annika Norlin

Hon skriver kanske bästa av alla i Sverige just nu – innehåller bland annat sällsynt roliga skildringar av kvinnlig sexualitet.

6. När ingen lyssnar – Diamant Salihu

”Tills alla dör” hette hans förra bok – och där är vi ju paradoxalt nog just nu. Den här berättar om varför det som händer just nu var oundvikligt. Livsviktig bok om Sverige.

7. Vi är inte här för att ha roligt – Nina Lykke

En vansinnigt festlig beskrivning av en kulturman som inte fattar någonting av varför allt han gör blir fel... Kan vara årets roligaste.

8. Jag som är kvar – Lotta Olsson

Fantastisk bok om att bli lämnad kvar när någon dör. På köpet får man äntligen en bok om varför kvinnor är så vansinnigt fåfänga.

9. Moral: en roman – Lyra Ekström Lindbäck

Kvinna med världens mest rör(l)iga kärleksliv. En roman av fransk kvalitet, ämnesval – och moral.

10. Istid – Tom Malmquist

En isande – förlåt den oavsiktliga rubrikmässigheten – skildring av en kvällstidnings sportkrönikör (!) och hans missbruk och nedgång och fall. Expressens Thomas Malmquist dog olycklig. Sonens roman är skakande läsning.

11. Historien om Fru Berg – Ingvild H. Rishöi

Barnperspektivet i novellerna är magiskt.

12. Studie i mänskligt beteende – Lena Andersson

Noveller som verkligen förklarar varför kärleken gör folk (tjejer) lite korkade och människor (killar) helt galna.

13. Götgatsbacken – Hans-Olov Öberg, Viktor Adolphson

Årets deckare.

14. Min bokvärld – Kerstin Ekman

Bra berättelser om bra och viktiga böcker.

15. Hundmanuskripten – Jon Fosse

Nobeljonet är ju riktigt rolig.

16. Färskt vatten till blommorna – Valérie Perrin

Var ensam om att tipsa om den här före sommaren. Faktiskt. Nu toppar den fortfarande alla listor som pocket. Årets bästa översatta roman. Överlägset. Jag hade rätt. Så det så.

17. Eden – Isabelle Ståhl

Vill man veta vad kvinnor egentligen vill med sina relationer – mellan alla kaskader av pladder – ska man läsa den här romanen. Tror jag...

Biografier

(som inte handlar om ABBA)

1. The woman in me – Britney Spears

Fantastiskt bra skildring av det dårhus som en familj och en musikbransch kan vara.

2. Solitär: en biografi om Annette Kullenberg – Anna Hedenmo

Fantastiskt bra skildring av det dårhus som en kvällstidning (Aftonbladet) kan vara.

3. Skam den som ger sig: en självbiografi – Charlotte Kalla

Fantastiskt bra skildring av hur jobbig en idrottskarriär kan vara.

4. Jag tror jag går in i hans rum och öppnar en väska till – Marie-Louise Ekman

Stor kärleksfull berättelse om konstnären och hennes man Gösta.

5. I sällskap med döden – Ingvar Carlsson

Viktig bok om folkhemmets grunder.

6. Om – Niklas Strömstedt

Fantastiskt bra skildring av det dårhus som livet som popstjärna kan vara.

Värmlandstoppen

1. Nåt som kan hända vem som helst – Mathias Holmgren

Arvika.

2. Maos hibiskus – Peter Kadhammar

Säffle.

3. Den tysta fågeln – Peter Nyström, Peter Mohlin

Grums.

4. Allan Mann: svensken som stred mot Hitler och Stalin – Thomas Tynander

Arvika.

5. De döda flickorna skogen – Lotta Lundh

Sunnemo-Karlstad.

6. Det sanningen döljer – Anna Tell

Kristinehamn-Karlstad.

7. Våg i vandring – Ingrid Fernlöf

Klarälven.

Årets mest överskattade