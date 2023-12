Stand Out Xpo AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Stand Out Xpo AB under 2022. Här är de viktigaste siffrorna. Företaget omsatte omkring tio och en halv miljoner kronor, 158,4 procent mer än under 2022. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, 31 000 kronor mot 48 000 kronor.

Rörelseresultatet minskar med 8000 kronor till 57 000 kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på en halv procent, som är lägre än 2021. Då var rörelsemarginalen 1,6 procent.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen kontorstjänster och andra företagstjänster är motsvarande snitt 5,3 procent.

Fakta om Stand Out Xpo

Huvudbranschen för Stand Out Xpo är arrangemang av kongresser och mässor, tillverkning av kontors- och butiksinredningar och reklambyråverksamhet. Redovisningsperioden löper från maj till april.

Företaget har sju anställda, enligt årsredovisningen, vilket är fyra fler än föregående redovisningsår.

Vd är Martin Sune Olov Reinholdsson (41).

Så ser branschtoppen ut

Sett till omsättning är Stand Out Xpo det fjärde största företaget inom sin specifika bransch i Örebro län, som är arrangemang av kongresser och mässor.

Företaget är också det 290:e största i landet. Det finns 13 företag i samma bransch i Örebro län.

Översikten här under visar topplistan i den aktuella branschen, sorterat efter omsättning. Upplysningarna är hämtade från senaste registrerade årsredovisningen, och kommer fortlöpande att ändra sig när nya årsredovisningar kommer in.