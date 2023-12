Härlig apelsinskalsbesk glögg

Det här året har rusat fram. Snart är julen här och första advent är det redan på söndag. Som vanligt kommer nu ett julrecept om dagen på NWT:s familjesida, både gamla favoriter och nya recept.

Den här aningen beska glöggen gjorde min mamma hemma i Arvika och den har jag själv gjort i många år. Receptet kommer från den ena av min mycket matroade mammas två husgudar, den legendariska matskribenten Pernilla Tunberger i Dagens Nyheter.

”En rödvinsglögg, som är en aning apelsinskalsbesk är i mitt tycke oerhört mycket godare än den gamla vanliga sötsliskiga”, skrev Pernilla i en vid det här laget ganska så sliten men naggande god julmatbilaga av DN från 1968.

Jag instämmer och det brukar faktiskt nästan alla göra som får den här glöggen, som varit med en gång tidigare i NWT fast för mer än tjugo år sedan.

Det är Anna Hedstrands pepparkaksänglar som skymtar på bilden. Det receptet kommer om några dagar. För sjätte gången tror jag men det är ett så fantastiskt recept som liksom glöggen också finns i min bok Mina godaste julrecept.

Beska glöggen

Till ca 2,5 l:

4 apelsiner

4 citroner

2 l vatten

2 dl socker

2 msk hela kryddnejlikor

ca 1,3 l rödvin

ca 15–20 msk socker

Så här gör man: Tvätta och skiva apelsinerna och citronerna. Blanda i en kastrull med vatten, socker och nejlikor. Låt stå över en natt i rumstemperatur.

Koka sakta dagen därpå en halvtimme under lock. Sila då bort frukt och kryddor – pressa väl! Det bör vara ca 1,3 liter kvar. Den här lagen kan man utmärkt väl förvara i kylskåp några dagar för att sedan hetta upp tillsammans med socker och rödvin. 1,5 msk socker per dl apelsinlag brukar vara lagom. Låt det koka upp och häll sedan i 1 dl vanligt rödvin per dl apelsinlag.