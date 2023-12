Filipstad vann – efter Henrik Nordblads målkalas

Henrik Nordblad stod för hela fem mål för Filipstad när laget slog Billingsfors på bortaplan i division 2 Värmland herr i innebandy. Till slut blev det 8-7 (3-0, 3-3, 1-4, 1-0) efter förlängning till Filipstad.

Billingsfors tränare Patrick Erlandsson tyckte till om matchen:

– En match med toppar och dalar. Vi startar matchen riktigt på tå och hittar en hel del lägen men får inte in bollen. Sen får de in ett enkelt mål och vi går ner oss lite de går ifrån till 5-0. Sedan gör vi lite justeringar i kedjorna och kommer in i matchen igen. Tredje perioden är den bästa i år killarna visar att de inte viker ner sig oavsett resultat var en fröjd att se. Fantastiskt målvaktsspel av Antonsson idag också.

Henrik Nordblad blev matchhjälte med sitt avgörande 8-7-mål 1.52 in i förlängningen.

Matchen var länge mållös. Filipstad ryckte åt sig ledningen med 0-3 genom två mål av Sebastian Niittymäki och ett mål av Henrik Nordblad på 2.27 i slutet av perioden. Andra perioden slutade 3-3 och ställningen efter två perioder var 3-6.

Billingsfors hade greppet över spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 4-1 och ställningen efter tre perioder var 7-7.

I förlängningen tog det 1.52 innan Filipstad också avgjorde till 7-8. Stor matchhjälte blev Henrik Nordblad, på pass av David Endl.

Henrik Nordblad gjorde fem mål för Filipstad, David Endl hade tre assists och Sebastian Niittymäki stod för tre poäng, varav två mål. Johan Jansson gjorde två mål och totalt tre poäng för Billingsfors.

Billingsfors har en vinst och fyra förluster och 25–42 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Filipstad har tre vinster och två förluster och 31–25 i målskillnad.