JUST NU: Bekräftat: Dotter klar för Melodifestivalen

Nu är det bekräftat att Dotter är en av artisterna i nästa års Melodifestivalen.

Under fredagsförmiddagen presenterade SVT samtliga tävlande under en presskonferens i Stockholm.

2020 slutade Johanna ”Dotter” Jansson från Arvika på en andraplats i Melodifestivalen med låten ”Bulletproof”. 2017 och 2019 deltog hon som låtskrivare med Mariettes låt ”A Million Years” respektive Lina Hedlunds bidrag ”Victoriuos”. Hennes senaste medverkan var som artist 2021 då hon tog sig till final med ”Little Tot” och hamnade på en fjärde plats.

Nu ställer hon upp igen och ska tävla i deltävlingen i Eskilstuna och låten heter ”It’s not Easy to Write you a Love Song”.

I en tidigare intervju med NWT förklarade hon att det inte var aktuellt för henne att tävla igen, men hon höll dörren öppen genom att konstatera ”Jag ska inte säga att det aldrig kommer att hända, det är bara dumt.”

Medverkar i årets festival gör även Smash Into Pieces med Hagforssonen Per Bergquist. Melodifestivalen startar den 3 februari och äger rum i Malmö, Göteborg, Växjö, Eskilstuna, Karlstad och Stockholm.