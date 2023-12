”Var inte rädda. Tappa inte modet.” Så inledde centerledaren Muharrem Demirok sitt jultal. Det är en uppmaning som är återkommande i Bibeln. Bland annat för att mana på israeliterna innan de intar Kanaan och dödar allt i sin väg.

Det var en ganska mörk bild Demirok tecknade. ”Jag tar kvällspromenaden med vår hund Allan. Inte för att jag älskar kylan och mörkret, utan av oro över vad som skall hända min sambo eller oro för vad som skall hända mina barn om de går ut”, berättade han.

Just detta, att mannen tar hunden för att skydda familjen, har varit ett fenomen i snart tio år. Demirok skall givetvis ha pluspoäng för val av namn på vovven men anknytningen till verkligheten känns ihålig. Det är precis som att den politiska värld Demirok befinner sig i och väljarnas värld är två parallella linjer.

Likadant var det med den Ikeabokhylla som fanns bakom Demirok på scenen. Bokhyllan Billy är ju bland det mest svenska som finns, och Centerpartiet hade nog lagt mycket möda på att fylla den med folkliga symboler och referenser.

Stridsflygplanet överst i hyllan var en solklar koppling till Demiroks hemstad Linköping. Den lilla skära grisen var antagligen en gliring till de SD-anstrukna anklagelserna att Demirok är muslim. Grisen hade sällskap av både tomtar och en grön liten dalahäst. Folkhemsputtrigheten solkades dock ner av designerapan mitt i hyllan. De flesta hushåll tvingas lägga pengarna på mat och att ta sig till och från jobbet. Det finns inte riktigt utrymme att lägga flera tusenlappar på en träfigur av Kay Bojesen.

”Nej, vårt land är inte okej. Men de enda som kan förändra det är vi, och vi kan bara klara av det tillsammans”, betonade Demirok. Han berättade om svårigheten att inte tappa modet när han ser blåljus och undrar om det är någon han känner som råkat illa ut. Om barn som utrustade med automatvapen ger sig ut för att mörda andra barn, och om oskyldiga som får sätta livet till. ”Vi måste söka vändpunkten. I oss själva, och som samhälle.”

”Då krävs ett ledarskap som inte ser antisemitism som ett slagträ för att vinna enkla poänger i debatten eller likes i sociala medier. Då krävs ett ledarskap som inte eldar på fördomar och cementerar känslan av ett vi och ett dem. Och det ansvaret, det är vårt gemensamt. Och vet ni, nu är det dags för alla att ta det på allvar”, fortsatte han.

Centern har två stora problem här. Först och främst håller ju det ledande partiet i blocket där C slagit ner sina bopålar på att riva upp nästan all sin politik. Det blir tufft för Socialdemokraterna att hinna formulera ny politik innan valet, och ännu tuffare för C att hinna positionera sig i förhållande till den.