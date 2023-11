Triss i nyheter på Rackstadmuseet: ”Det ska vara fantasieggande härinne”

I konsthallen har ett sagotält flyttat in, över skulpturerna i anrika Oppstuhage skimrar en ljusinstallation – och ute i trädgården sträcker sig en omplanterad skulptur upp mot himlen.

Rackstadmuseet i Arvika satsar på triss i konstnyheter i helgen.

Den nya utställningen som invigs i Rackstadsmuseets stora konsthall under lördagen heter På andra sidan skymningen.

Där möts samtidskonst och Racken-klassiker på ett tema som är spännande, roligt och lite farligt.

I den nya utställningens inledande del är ljuset dämpat och verk ur museets samlingar är i fokus. ”På andra sidan skymningen” visas till den 3 mars nästa år. Foto: Lena Richardson

– Skymningen är en projektionsyta både för det fantastiska och det fruktansvärda, säger Hannes Trygg, konstintendent.

– Det är ett tema alla kan relatera till. Det vi inte känner till, det osynliga, det skrämmande, sagor och myter – det är fantasieggande och fantasieggande ska det vara härinne, säger Sofia Pettersson, som är museets konstpedagog.

Bjuder in hela släkten

Hon betonar att det är en familjevänlig utställning.

– Vi hoppas att man ska upptäcka utställningen tillsammans, alla generationer, hela släkten som kommer på julbesök!

Hannes Trygg, intendent, gillar när konst och konsthantverk ur museets samlingar möter samtidskonst. Foto: Lena Richardson

Till och med ett sagotält har fått flytta in.

– Det är ett ställe att lägga sig ner och lyssna. Man kan ta en paus – tid för reflektion är bra. Det är också ett sätt att ta vara på fantasin kring skattkistor och troll och upptäcka på egen hand. Man ska öppna kistorna och lådorna här och se vad som finns, säger Sofia Pettersson.

Skymningsmåleri

Utställningen är uppdelad i tre avdelningar. I den inledande, bordeaux-färgade delen med blåtonade fönster, möter besökaren Rackenkolonisterna Björn Ahlgrensson, Christian Eriksson, Gustaf Fjæstad, Knut Fjæstad, Otto Hesselbom och Bror Lindh.

– Här finns mycket skymningsmåleri, men också en hel del skulpturer av framför allt Christian Eriksson, där han har arbetat med myter och sägner, säger Hannes Trygg.

Sedan väntar fyra samtida värmländska konstnärer: Hilma Franzon, Marcus-Gunnar Pettersson, Martin Stråhle och Henric Westlund.

Hilma Franzons skulpturer, akvareller och textila verk berättar om skogen. Foto: Lena Richardson

– Vi har valt ut dem för att på olika sätt belysa berättandet och fantasivärldar i konsten. Det är helt olika sätt och ganska dramatisk skillnad mot Christian som jobbar med existerande berättelser, säger Hannes Trygg.

Hilma Franzon gör en ordlös berättelse om skogen och dess invånare.

– Det är en ganska dramatisk berättelse om hur skogen angrips på olika sätt. Det är avverkningar och sår börjar växa fram på träden, säger Hannes Trygg.

Marcus-Gunnar Pettersson visar sin konstnärliga process. Hans kommande bok är just i uppstarten så än så länge är det mest skisser och anteckningar på bordet han ställt in i konsthallen. Foto: Lena Richardson

Tecknaren Marcus-Gunnar Pettersson släpper in betraktarna i själva skapandet av en berättelse. Han jobbar med en ny bok om en räv, och på arbetsbordet han ställt in i konsthallen kan man se de första skisserna på äventyret som ska växa fram under utställningsperiodens gång.

Arbetsnamnet Räven har bytts mot Cekyln. Vad boken verkligen kommer att heta återstår att se när Marcus-Gunnar Pettersson är klar. Foto: Lena Richardson

Den tredje avdelningen går totalt bort från den linjära berättelsen. Martin Stråhle, nyligen tillbakaflyttad till Karlstad från Leipzig, visar måleri och collage:

– Han är inspirerad av folkkonst från hela världen: egyptisk konst, allmogepåskrifter på möbler, runskrift. I sina målningar plockar han in texter som är rap-texter som han och hans vänner skrivit och skickat till varandra, berättar Hannes Trygg.

Martin Stråhle blandar det moderna och det folkloristiska. Foto: Lena Richardson

Henric Westlund lägger ett stort pussel med sitt verk Amen.

– En del av temat här är att gå mellan det synliga och det osynliga. I min världsbild tänker jag att vi lever i något slags parallellvärld mellan det synliga och det osynliga och att det finns mycket att hämta där, som kan vara till hjälp här i det synliga.

Henric Westlund är en av samtidskonstnärerna som ställer ut på Rackstadmuseets nya utställning. Foto: Lena Richardson

Temat ligger i (troll-)tiden

Hannes Trygg konstaterar att de valt ett tema som verkar ligga i tiden. Att Trolltider snart trillar igång i SVT är bara ett tecken.

– Det här med berättelser och myter är på tapeten! säger Hannes.

Han tycker det är kul att konst ur museets samlingar kan möta nutida konst i ett aktuellt tema.

– Jag tycker det är viktigt att använda samlingarna för att prata om saker som pågår även idag. Det är kul att se samlingarna ur lite andra perspektiv.

Ute i museiträdgården står ett räddat konstverk. På lördag invigs Rex Stuart-Becks skulptur Maison Blanche, som flyttats hit från Frankrike. Foto: Lena Richardson

Ytterligare ett sådant möte sker i den andra utställning som invigs under lördagen. Janove Ekstedt har gjort en ljusinstallation i Oppstuhage, som ska ses utifrån när det skymmer. Då skimrar Christian Erikssons skulpturer i nytt ljus.

”Ganska galet projekt”

Också verket som fulländar Rackstadmuseets helgtriss i konstnyheter är ett möte mellan då och nu, fast på ett helt annat sätt.

Hannes Trygg, konstintendent, och Anneli Strömberg museichef, är glada över att Rex Stuart-Becks skulptur landat i Arvika. ”Det finns en längtan efter att få vara 24-7 som museum. Nu har vi en skulptur till i trädgården”, säger Anneli. Foto: Lena Richardson

Ute i museiträdgården står nu en drygt fyra meter hög skulptur av Rex Stuart-Beck, som tidigare stått vid hans hem i Grasse i Frankrike i minst 40 år.

– Han byggde upp den där tillsammans med en vän, Dag Kjölqvist. Dag kom till oss för ett och ett halvt år sen och pratade om att huset därnere skulle säljas och han ville rädda skulpturen. Han tänkte montera ner den här betonggjutna, keramiska skulpturen och frakta hem den. Ett ganska galet projekt! Då kom vi överens om att klart att den ska få en plats på museet.

Tornar upp sig

Dag lyckades med flyttprojektet och har sedan tillsammans med Rex’ barnbarn Joel byggt upp och restaurerat skulpturen, som nu står bredvid Klabbelagårn.

– Det känns fantastiskt roligt. Det är en skulptur i tre delar som tornar upp sig bland träden, säger Hannes Trygg.

Skulpturen Maison Blanche, det vita huset, blir ett permanent verk, men Hannes noterar att den också passar in på temat för utställningen inne i konsthallen.

”Det är som glada totempålar! Man blir glad av den och man blir nyfiken på den” säger Anneli Strömberg om Rex Stuart-Becks konstverk. Foto: Lena Richardson

– Han tummar inte på fantasin. Det är fantasifigurer åt alla håll och kanter och ganska bisarra fåglar och människor, säger Hannes Trygg.

Till sist: Det har varit mycket snack nu om skymningsljus och mörker. Är du mörkrädd?

– Ja, det är jag nog. Just nu har jag två barn som är väldigt mörkrädda, så nu känner jag mig inte så mörkrädd, för jag måste hjälpa dem genom mörkret! Men jag har varit det – jag minns många klädkammare som jag passade mig för, säger Hannes Trygg.