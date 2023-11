I år är det 50 år sedan IB-affären då Sveriges hemliga militära underrättelsetjänst avslöjades i den vänsterradikala tidskriften FiB/Kulturfront, vilket fick långtgående konsekvenser.

Svensk underrättelseverksamhet tog stor skada av avslöjandena, vilken skulle ta lång tid att reparera. Samtidigt så blottlades också socialdemokratins dubbelspel och maktfullkomlighet. För IB var inte bara en traditionell underrättelsetjänst inriktad på utlandet. I dess led fanns också en inrikesavdelning som höll ögonen på kommunister och andra radikaler under vänstervågen. IB var okänd för riksdagen, oppositionen och stora delar av regeringen och det socialdemokratiska partiet.

Påpassligt nog har journalisten Anna-Lena Lodenius i år kommit ut med boken Spionjakt i folkhemmet (Historiska media, 2023) som berättar historien om IB och affären. Så värst mycket nytt presenterar hon inte – det mesta är känt sedan länge. Men boken ger en bra sammanfattning av skeendet, och friskar upp minnet även hos undertecknad. Spionnörd har jag varit sedan tidiga tonår, och redan då läste jag vad jag kunde om IB-affären. Det fanns en fördel med föräldrar som var bibliotekarier som kunde plocka fram läggen med gamla nummer av Folket i Bild/Kulturfront.

Det var IB-affären som gjorde Jan Guillou berömd, och som med all säkerhet inspirerade till hans böcker om den fiktive agenten Carl Hamilton. Men det var inte han som gjorde grovjobbet, men han var bra på presentation och PR. Peter Bratt var den som kommit IB på spåren genom en gammal lumparkompis, Håkan Isacson, som arbetade för IB. Isacson blev det vi i dag kallar visselblåsare, och var en plågad existens, med alkoholmissbruk och religiösa grubblerier.

Jan Guillou och Peter Bratt. Guillou, journalister på tidningen Folket i Bild/Kulturfront, ses här med ett uppförstorat dokument som visar hemliga underättelserapporter i samband med IB-afffären. Foto: TT

Efter att ha satts på spåren så ägnade man sig åt omfattade kartläggning, och i maj 1973 publicerades den första delen i en serie avslöjanden. I praktiken så rullade det mesta av IB:s verksamhet upp. Chefer, anställda, täckadresser och fordon visades upp. Och så den hemliga verksamheten. Först förnekades det från offentligt håll, från regeringsföreträdare och överbefälhavaren Stig Synnergren.

Först på hösten greps Guillou, Bratt och Isacson och dömdes till omkring ett års fängelse för spionage. Mer korrekt hade nog varit att göra det till en tryckfrihetsprocess. Och nu ville affären inte dö. Under den här tiden blev också Bratt och Guillou osams, och är så än i dag.

Det som debatten mest fokuserade på var inrikesspionaget, att IB åsiktsregistrerade kommunister och vänsterfolk, något som säkerhetspolisen var förbjudna att göra sedan 1969. Det var en konsekvens av att man tidigare, år 1965, hade slagit ihop den renodlade underrättelseverksamheten i det som kallades T-kontoret (efter chefen Thede Palm) med det som ursprungligen var den socialdemokratiska arbetsplatsorganisationen, och som ägande sig åt att hålla fackföreningarna rena från kommunistiskt inflytande.

Denna S-organisation inordnades delvis i en 1957 skapad Grupp B (senare B-kontoret), efter chefen Birger Elmér, vid försvarsstabens inrikesavdelning. Efter att ha slagits samman med T-kontoret blev Elmér blev chef för den nya organisationen. IB kan uttydas som både Informationsbyrån och Inhämtning Birger, enligt gammal namngivningstradition. Under kriget kallades det C-byrån efter chefen Carl Petersén. En udda utveckling var att Guillou senare kom rätt bra överens med Elmér, som fick stå modell för "Den gamle" i Hamiltonböckerna.

Guillou själv reagerade mest på utrikesspionaget och infiltrationen i Vietnam- och Palestinagrupperna. Det var också där strängt taget mest skada skedde. Men avslöjandet visade hur S spelade dubbelt och hade hemligt underrättelsesamarbete med västmakterna, samtidigt som statsministern Olof Palme, som stod och blåljög om IB, demonstrerade mot Vietnamkriget. Pikant nog skall underrättelser om Vietnam lämnats vidare till amerikanerna.

Efter avslöjandet omorganiserades hela den hemliga underrättelseverksamheten och ställdes under regeringens kontroll och under överinseende av en särskild nämnd. I dag heter den Kontoret för särskild inhämtning, KSI, och är nästan lika hemlig. Någon inrikes verksamhet äger inte rum. Vi omvägar har jag hört att en tidigare chef för det som i dag är Must, den mer officiella militära underrättelse- och säkerhetstjänsten vid Högkvarteret, skall ha sagt att den största förtjänsten med IB-avslöjandet var att man blev av med alla socialdemokratiska politruker.

Att hålla koll på vänsterextrema är dock legitimt. Nu fick vi aldrig en inhemsk terroristorganisation som till exempel Tyskland, men vi var nog bra nära. Det fanns svenskar som agerade logistiskt stöd åt Röda Armé-fraktionens ockupation av Västtyska ambassaden, och vid kidnappningsförsöket mot statsrådet Anna-Greta Leijon. Problemet var snarast formerna för det.

Henrik L Barvå