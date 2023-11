Så påverkar inflationen julbordssäsongen: ”Folk vill ändå unna sig”

För många restauranger är julborden en av de viktigaste inkomstkällorna på hela året. Men hur ser det ut i år med hög inflation och svag krona?

Har människor råd i samma utsträckning att gå på julbord?

NWT ringde runt till olika restauranger i vårt bevakningsområde för att mäta pulsen inför julbordssäsongen.

Julbordet är för många en höjdpunkt på året. Man kan gå antingen med familjen eller jobbet, eller varför inte båda och gå på flera julbord?

Med tanke på att tiderna är svåra rent ekonomiskt, för företag och privatpersoner, ställde vi följande frågor till näringsidkarna:

1: Hur ser bokningsläget ut?

2: Tror du att folk råd att äta julbord i samma utsträckning som tidigare år?

3: Hur viktigt är julbordet för er ekonomiskt?

Olssons Bazar, Karlstad. Andreas Olsson ägare

Julborden startade 23 november och pågår till 22 december.

Olssons Bazar i Karlstad har nästan lika många bokningar som förra året, berättar Andreas Olsson, en av ägarna. Foto: Lisa Olaison

1: Det ser bra ut, lite mindre än i fjol. Vi närmar väl oss 6000 bokningar i år. Trodde inte att det skulle vara så bra i fjol.

2: Förra året gjorde vi ett jätteskutt. Då hade vi 6600 bokningar, året innan hade vi nästan 3000 bokningar. Tror inte att det var så för alla. Jag vet inte varför det går så bra för oss. Varje år försöker vi att utveckla våra produkter, satsar på mycket vegetariskt och producerar det mesta själv. Extremt många återkommande, ett tecken på att det vi gör är bra och det är positivt.

3: Det är väldigt viktigt. Ett viktigt ben att stå på, särskilt när det blir sådana volymer. Då blir det en betydande del av omsättningen. December är en av våra bättre månader.

Hotell Monica, Hagfors. Anna Hultman, en av ägarna

Julborden startade 25 november och pågår fram till 15 december

1: Vi har fullbokat, men inte så många som tidigare i år. Det beror nog på att intresset har svalnat lite sedan coronapandemin och att vi har lite personal.

Maria Kvarnlöf och Anna Hultman som äger Hotell Monica. Anna Hultman berättar att de har fullbokat men julborden är inte jätteviktiga för dem ekonomiskt. Foto: Pia Holmström

2: Nej, det är också en anledning till att vi inte har lika många bokningar. Tidigare bjöd företag sina anställda på julbord, det ser vi inte på samma sätt nu.

3: Med de här matpriserna är det inte alls viktigt. Det är ingen guldgruva att ha julbord utan det är en kul grej, det blir liv i huset. Det är dryck man tjänar pengar på.

Nöjesfabriken, Karlstad. Malin Lundberg, driftchef

Julborden pågår 1 december till 16 december

1: Känner att vi ligger lite efter. Vi har lite olika förutsättningar för att vi har så stort. Nu vi är uppe i ett antal tusen men vi vill vara uppe i fler.

Malin Lundberg, som är driftchef på Nöjesfabriken i Karlstad berättar att de har färre bokningar i år jämfört med i fjol. Foto: Tommy Andersson

2: Det är nog lite olika. Vi har valt att bara jobba med lokala namn (underhållning) och vår megaquiz som varit populär. Det har gjort att vi inte behövt tokhöja priserna, de är på en rimlig nivå. Tidigare har regionen lagt en peng på deras anställda så de kan gå. I jul ser vi inget från regionen.

3: Det är jätteviktigt, just julen är ett bra sätt att stänga året. Genom åren har vi sett att det går i vågor. Om jag säger 3000 personer är det mycket för vissa, men vi vill se det dubbla. Den sista månaden trillar det in många bokningar. Vi har några förbokade och vi har inte räknat in dagjulborden.

Lillängens fiskrökeri, Skoghall. Patrik Olsson, driftchef

Julborden pågår 8-9 december och 15-17 december

1: Det ser bra ut, vi är nästan fullbokade. Ser likadant ut som tidigare år.

2: Tror ändå julbord är något man prioriterar. Julmat är så pass viktig så jag tror att man prioriterar bort annat. Självklart kommer man nog tänka efter, man går nog inte på flera julbord i år utan ett. Vi har inte sett några tendenser till det, men vi har få platser och få tillfällen.

3: Det är inte julborden som kommer hjälpa eller stjälpa oss, men det är jätteviktigt. Vi är inte enbart beroende av restaurangen, vi har ju även butiken. Vår största business är nu i december.

Ölme prästgård, Kristinehamn. Louise Wennergren, vd

Julbordet startade 23 november och pågår till 22 december

1: Det ser bra ut. Det är inte lika mycket som förra året. Det är färre företag som har bokat i år, men trots det är det fler än vad vi trodde.

Louise Wennergren och Gustav Karlsson driver tillsammans Ölme prästgård i Kristinehamn. Foto: Tommy Andersson

2: Jag tror att de har det. De som inte har råd väljer ju att inte äta julbord och så var det även tidigare år.

3: Julbord är jätteviktigt. Vi är ganska säsongsanpassade så både jul och sommar är viktiga för oss. Det är de som gör att vi klarar våren och hösten.

Hotell Hertig Karl, Filipstad. Adina Paln, Service och reception

Julborden startade 25 november och pågår till den 16 december. Avslutar med jullunch den 22 december.

Adina Paln, som jobbar på Hotell Hertig Karl berättar att de har varit fullbokade i några veckor. Foto: Göran Persson

1: Det ser bra ut. Vi har varit fullbokade i några veckor.

2: Nej, det tror jag inte men jag tror att folk ändå vill unna sig. Man väljer att spara ihop och lägga en slant på julbordet.

3: Det är jätteviktigt för oss. Det är en högsäsong.