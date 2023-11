Iskallt väder och trasig reaktor höjer elpriset i Värmland

Temperaturer långt under nollan och en trasig reaktor gör att elpriserna i Värmland ökar under torsdagen. Men än är det inte läge att bli stressad.

– Man får inte bli rädd om det blir dyrt en dag, säger Maria Erdmann, vd på Godel

Vädret har bjudit på en ordentlig köld-och snösmocka med temperaturer långt under nollan. Det plus att Ringhals reaktor 4 är tagen ur drift gör att elpriserna ökar under torsdagen i bland annat elprisområde 3, dit Värmland tillhör.

Men än är det inte läge för panik. Prognosen för reaktorn är att den ska vara lagad natten till fredag, vilket betyder att det enbart blir högre pris på el under dagen.

– Skulle vi ha ett längre stopp av Ringhals 4, som står för fem procent av all elproduktion i landet, då påverkas priserna ordentligt, säger Maria Erdmann, vd på Godel.

Elpriserna har den senaste månaden gått upp. Det beror bland annat på att vindkraftverken inte har genererat så mycket el och vattenkraftsanläggningarna i norr har väntat på isbildning.

– Vattnet strömmar hela tiden i vattenkraftsanläggningar. Under vintern vill man ha ett islager innan man kör igen. Annars finns det risk att det blir is i vattnet som förstör turbinerna, säger Maria Erdmann.

Utbud och efterfrågan

Även om priset på el har ökat den senaste månaden och ökar ännu mer under torsdagen, är vinterelpriset hälften så dyrt jämfört med perioden september-januari i fjol.

Maria Erdmann menar att man påverkas av elpriserna men att man själv påverkar kostnaden.