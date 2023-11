Snart kan vi lägga ytterligare ett år till historieböckerna. Det var året som förknippas med stort firande för Sverige – Loreen tog hem Eurovision och svenska damlandslaget tog VM-brons i Nya Zeeland. Ur ett privatekonomiskt perspektiv var det däremot inte så mycket att fira åt som ett av de tuffaste åren i modern tid.

Elchocken förra vintern, matpristoppen men framför allt var det räntestormen som på allvar svepte in över hushållens plånböcker under 2023. I skrivande stund har bolåneräntorna på mindre än två år gått från i snitt 1,5 procent till runt 5 procent vilket innebär att många fått räntekostnader som mer än trefaldigats. Både el- och matpriserna har kommit ner från den värsta perioden men har trots det fortsatt gröpa ur köpkraften hos hushållen under året. Därtill har börsen svängt till ordentligt vilket fått fondsparandet att många gånger ta stryk och lett till att många hushåll valt att sälja av delar av sina investeringar för att hålla i en allt dyrare konsumtion.

Vad väntar då under 2024? Kommer inflationen verkligen falla tillbaka? Kommer Riksbanken att sänka styrräntan och kommer det vara ett privatekonomiskt glädjande år? Många frågor som förmodligen diskuteras runt middagsbordet. Eller egentligen, förmodligen bara en fråga som diskuteras runt ekonomers middagsbord eftersom andra har betydliga roligare ämnen att prata om över en middag. Med det sagt så gör vi ett försök att sia om nästa års ekonomiska landskap.

Det kan låta något kontraintiuitivt att lyfta en svagare arbetsmarknad, sämre prishöjningsmöjligheter för företag och hushåll som drar åt svångremmen som positiva drivkrafter. Men samlat kommer det pressa ner inflationen och samtidigt möjliggöra för Riksbanken att snabbare lätta på räntepedalen och inleda räntesänkningar till hösten 2024 vilket då kommer ge hushåll en välbehövlig ränterespit. Dessutom bidrar en lägre inflation till att regeringens verktygslåda i form av skattesänkningar och riktade stöd växer om rädslan för inflation dämpas. Parallellt med denna utveckling väljer allt fler hushåll att placera en större del av sitt sparande på sparkonto, dels för att ränteläget blivit mer attraktivt dels för att behovet av en lättillgänglig buffert ökat. Ett sunt privatekonomiskt beteende från hushållen som dessutom kommer bygga upp en extra motståndskraft som kan komma att behövas under 2024. En naturlig effekt av en minskad konsumtion, fortsatt höga räntor och en ökad försiktighet hos hushållen är att skuldviljan minskar. I slutet av 2023 ligger hushållens skuldökningstakt strax över nollstrecket vilket är den lägsta nivå som uppmätts sedan man startade mätningarna i mitten på 90-talet. Det gör att utrymmet för att driva upp bostadspriser minskar och talar för att vi under första halvåret 2024 får en fortsatt avmattad bostadsmarknad utan stora rörelser. En tydlig vändning bör först föregås av en vändning i hushållens köpkraft och räntesänkningar från Riksbanken.

I en första anblick kan utsikterna för nästa år verka något otydliga – varken någon rejäl recession eller stor ekonomisk återhämtning ligger i korten. Den bästa sammanfattningen är nog ”lagom” med tydligare ljusglimtar under andra halvåret. Först och främst, den stora räntestormen ligger bakom hushållen vilket bör vara ett välkomnande besked för många hushåll. För bolåneräntorna innebär det att den rörliga tremånadersräntan inte kommer visa på någon ljusning förrän Riksbanken går från ord till handling och sänker styrräntan. Däremot kan det finnas goda möjligheter att binda redan under våren i takt med amerikanska centralbanken signalerar räntesänkningar, det har nämligen en närmare koppling till bundna bolåneräntor än Riksbankens agerande. Inflationen väntas falla tillbaka tydligt och köpkraften vända till plus men eftersom vi kommer från två exceptionella år kommer det inte upplevas som någon stor vändning i plånboken. Nästa år påbörjar alltså en försiktig återhämtning mot en normalisering men i väntan på den slutdestinationen bör man ställa in sig på en tid av övervintring och sunda privatekonomiska prioriteringar för att stå stadigt när de positiva ekonomiska vindarna väl tar fart.

Américo Fernández