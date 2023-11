Hemmaförlust för BIK Karlskoga - 3-8 mot Falu IF

BIK Karlskoga lyckades inte alls när man mötte Falu IF hemma i J18 Region väst herr i ishockey. Falu IF vann med 8-3 (2-1, 4-1, 2-1).

Första perioden var jämn. BIK Karlskoga inledde bäst och tog ledningen genom Tobias Gustafsson efter 1.02, men Falu IF kvitterade genom Charlie Forslund. Och Falu IF hann också ta ledningen, genom Hampus Moberg. Även i andra perioden var det Falu IF som var starkast. Laget vann perioden med 1-4 och ställningen efter två perioder var 2-6.

Falu IF vann också tredje perioden 1-2 och ställningen efter tre perioder var 3-8.

Charlie Forslund gjorde fyra mål för Falu IF, Joel Hällblad stod för tre poäng, varav ett mål, Andre Franz gjorde ett mål och spelade fram till två mål och Sebastian Lindblom gjorde ett mål och två assist.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, BIK Karlskoga med 14–23 och Falu IF med 20–33 i målskillnad.

Med tre omgångar kvar är BIK Karlskoga på sjunde plats i tabellen, och Falu IF är på tionde plats.