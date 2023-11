Karlstadskomiker leder P3 Guld-galan: ”Jag får hjärtklappning”

Den värmländska komikern Torbjörn Averås Skorup ska vara programledare när den svenska musikgalan P3 Guld direktsänds den 26 januari.

Tidigare i år nominerades värmlänningen Torbjörn Averås Skorup till Årets manliga komiker 2023. Under året har han turnerat med sin humorshow “Torbjörns TV-program”, medverkat i serien ”Överlevarna” och gett ut boken “Torbjörns våtrumslektyr”. Dessutom programleder han ett eget radioprogram i P3.

Nu ska han axla uppdraget att leda nästa års P3 Guld-gala.

– Äntligen! Jag har längtat efter att få leda ett tv-program, utbrister Karlstadskomikern.

– Fy tusan va sjukt att bli tillfrågad, det var en chock men väldigt kul, fortsätter han entusiastiskt.

P3 Guld uppmärksammar det svenska musiklivet och en expertgrupp nominerar artister och band i ett antal kategorier och sedan är det radiolyssnarna som röstar fram vinnarna. Galan har tidigare arrangerats i Göteborg, men nu flyttar galan till Stockholm och Studio 1 i SVT-huset.

– Det är en enorm ära att få vara en i raden av dem som har lett den här galan.

”Det rusar blod till huvudet”

Torbjörn Averås Skorup berättar om ett stort musikintresse som får näring inte minst genom arbetet på musikkanalen P3.

– Jag gillar svenskproducerad pop, från det stora Max Martin-dundret till dansmusik.

P3 Guld går av stapeln den 26 januari och direktsänds både i SVT och P3.

– Jag känner mig väldigt redo för detta, men visst höjs ribban nu när det blir tv och direktsändning. Jag får hjärtklappning när jag tänker på det. Det rusar blod till huvudet nu när allt blir officiellt, när nyheten går ut att det är jag som ska leda programmet. Mitt första uppdrag som programledare i tv.

Torbjörn Averås Skorup kommer att sätta sin egen prägel på galan.

– Min humorshow “Torbjörns TV-program” är sprungen ur mitt galna intresse för allt som rör tv-produktion och det där kommer att märkas under galan. Det kan bli lite behind the scenes-grejer till exempel.

Den 4 december avslöjas nomineringarna och röstningen är öppen till och med den 18 december.

– Tanken är att skapa en stämning där tittarna och lyssnarna känner att de inbjudna till min fest. Jag ska leda galan med en familjär, festlig humor-ton.