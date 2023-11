Orsaken till fredagens brand på Färjestadstravet är fortfarande ett mysterium.

– Vi hittade inget som stack ut, säger Magnus Lundqvist, räddningstjänsten Karlstad.

Polisen har för tillfället inga planer på att utreda fredagskvällens brand på Färjestadstravet.

– Vi har inte fått in någon anmälan, så det finns ingen undersökning i nuläget. Vi fick inget larm under fredagskvällen och vi har inte fått in något i efterhand, säger Sophia Jiglind, polisens presstalesperson i region Bergslagen.

Magnus Lundqvist från räddningstjänsten Karlstad bekräftar också att det inte finns några planer på utredning.

– Det är polisen som utreder orsaken. Vi kan också göra det om polisen inte gör det. Men troligen kommer vi inte göra det, det hänger på vad som hänt under helgen. Det har varit sanering inför travet som är idag, säger Lundqvist och fortsätter:

– Om det ska vara möjligt att göra en utredning beror på vad de rört och inte efter saneringen. Men det finns inget beslut om det.

Finns det någon teori om varför branden utbröt?