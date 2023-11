Regionen anställde ny vårdutvecklare med topplön – mitt i ekonomiska krisen

Regionens ekonomiskt pressade läge har nu lett till ett totalt anställningsstopp. Trots det anställdes nyligen en chefsläkare som verksamhetsutvecklare – med en månadslön på 130 000 kronor.

– Det är en ersättningsanställning som är oerhört viktig för vår omställning. Vi är väldigt nöjda med rekryteringen, säger Petra Lundgren, områdeschef vårdkvalitet.

Det nästan miljardstora underskottet för Region Värmland ställer krav på stora sparpaket i alla verksamheter. I veckan beslutades om ett totalt anställningsstopp och det kan bli uppsägningar.

Alla avsteg från det ska prövas av hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert och regiondirektör Peter Bäckstrand och ”anställningen ska direkt minska kostnaderna”, enligt beslutet.

Nyrekryteringen inom område vårdkvalitet, Magnus Lord, är läkare och konsult inom förändringsarbete för att skapa en välfungerande sjukvård. Att han anställts, till den höga lönen, har skapat upprörda känslor bland regionens medarbetare då alla pressas att spara och kanske sägs upp, uppger källor till NWT.

Vilka besparingar gör ni inom område vårdkvalitet?

– Stopp för utbildning och konferenser som inte är verksamhetskritiskt, anställningsstopp för administrativ personal, där vi till och med kunnat minska personal då tjänster inte tillsatts. Vi faller in under administratörer, men utan oss fungerar inte sjukvården. Läkemedelscentrum och all utbildning och forskning ligger i det här området, säger Petra Lundgren, områdeschef vårdkvalitet.

Petra Lundgren, områdeschef vårdkvalitet, ser den nya rekryteringen som en supervärvning för Region Värmlands utveckling – trots ekonomisk kris. Foto: Oyvind Lund

Är då anställningen av Magnus Lord en rekrytering för att direkt minska kostnaderna?

– Det är för det första ingen ny tjänst vi skapat utan en ersättningstjänst för en läkare som slutat. Hans breda kompetens och erfarenhet ska hjälpa oss i vårt fortsatta arbete med förbättringar vilket kommer hjälpa oss att gå ner i kostnader. Han blir ett viktigt stöd för chefer och medarbetare och ger oss hopp i den fortsatta utvecklingen.

Han går in på en hög lön som bara toppas av regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören, har regionen råd med det?

– Ja, det är en hög lön. Men våra läkare har höga löner. Här finns också en bredare kompetens av både verksamhetsutveckling och den kliniska kunskapen. Han är dessutom civilingenjör och civilekonom, det är en ovanlig och värdefull kombination. Han kommer vara en nyckelfigur – inte bara för hälso- och sjukvården utan för hela regionen.

Han är verksam och bor i Skåne, kommer han att jobba på distans eller flytta hit?

– Det är något som diskuteras. Han började nu i november så vi har inte hunnit sätta allt än. Men han har satt fart för fullt för att skapa sig en bild av vårdverksamheten och tankar hur vi ska nå ut till alla verksamheter.

Område vårdkvalitet Hälso- och sjukvårdens bredaste område som kommer bli ännu större efter nyår. Verksamheter som ingår: Läkemedelscentrum CKFU - forskning och utbildning KTC - kliniskt träningscenter Kunskapsstyrning Patientsäkerheten Sjukhusbiblioteken Strama - läkemedelskommittén Samverkan - förslag att ingå efter nyår Anställda: Cirka 100 just nu Budget: Drygt 120 miljoner kronor (2023), exklusive läkemedelsbudgeten på knappt 1,3 miljard kronor.