30 dagsböter. Det blev påföljden för den erfarne polis som under fredagen dömdes för våld mot tjänsteman efter en festkväll i Inre hamn.

Det var i juli förra året som polisen på sin lediga tid var tillsammans med ett mindre sällskap på hamnfestivalen i Inre hamn för att lyssna på musik. När en i sällskapet skulle avvisas från området av ordningsvakter på grund av fylla så eskalerade det snabbt.

Polisen och några andra i hans sällskap ifrågasatte beslutet och det ledde till en högjudd diskussion, där polisen tog tag i handleden på en ordningsvakt och vägrade släppa taget. Tjänstgörande polis fick tillkallas för att reda ut situationen.

Under huvudförhandlingarna i tingsrätten hävdade polisen att han inte alls tagit något grepp om ordningsvaktens handled, utan i stället försökt vifta undan hans hand. Under samma huvudförhandling så vittnade även ordningsvaktens två kollegor, plus en av de poliser som kallades till platsen. Och tingsrätten anser att ordningsvakternas vittnesmål varit trovärdiga och dömer polisen till 30 dagsböter på 50 kronor för våld mot tjänsteman.

Uttalanden från Polismyndighetens personalansvarsnämnd talar för att polisen mest troligen kommer att bli av med jobbet efter den fällande domen. Den andra polisen som var med vid bråket fick löneavdrag med 25 procent av dagslönen i fem dagar på grund av sitt uppträdande mot ordningsvakten.