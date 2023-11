Vi menar att om de ska vara verksamma i Sverige så får de anpassa sig till hur vi gör saker här. Vi vill inte ha amerikanska villkor, skriver André Schwenk.

För några veckor sedan inledde IF Metall en strejk mot den amerikanska biltillverkaren Tesla. De gör det för att Tesla ska bli en del av den svenska arbetsmarknadsmodellen och teckna kollektivavtal med en arbetsgivarorganisation och med IF Metall. Ett sådant avtal skulle ge verkstadsarbetarna på Tesla minst lika goda villkor som deras kamrater på andra verkstäder.

Tesla verkar inte ha några argument annat än att de inte tecknar kollektiva avtal. Det ingår inte i deras ”affärsmodell”. Vi menar att om de ska vara verksamma i Sverige så får de anpassa sig till hur vi gör saker här. Vi vill inte ha amerikanska villkor. Vill du?

Kollektivavtalet är den enda garantin arbetare i Sverige har för sin lön, sina försäkringar, sin tjänstepension och andra villkor. Mycket av det här är inte reglerat i lag. Det finns till exempel ingen lag på hur lite du får tjäna i lön i Sverige.

Om ett företag inte vill teckna kollektivavtal med argumentet att de har bättre villkor i dag så finns det inget i kollektivavtalet som tvingar företaget att försämra sina villkor, däremot finns det ett golv om de skulle bestämma sig för att göra det i morgon. Vår vilja är att alla som jobbar i Sverige ska göra det med svenskt avtalade löner och villkor.

Strejken är det IF Metall som driver, men många andra fackföreningar har varslat om och inlett sympatiåtgärder för att visa Tesla att IF Metall har LO och hela Fackföreningssverige bakom sig. Det innebär att det kan bli lite krångligare att äga en Tesla till dess att de har tecknat kollektivavtal. Det beklagar vi. Att strejka för kollektivavtal är en åtgärd som sällan behövs eftersom de flesta företag väljer att ingå i den svenska arbetsmarknadsmodellen. IF Metall har sedan 2017 försökt att hitta en konfliktfri väg att få Tesla att teckna avtal.

Den här gången tar vi kampen för verkstadsarbetarna. Vi gör det mot en amerikansk biljätte som ägs av en av världens rikaste människor. Nästa gång gör vi det för att skapa schysta villkor i ett annat företag i en annan bransch.

André Schwenk