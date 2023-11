Nygårds kvittering – inte bara viktig för laget: ”Länge sedan jag gjorde mål”

En arg Joakim Nygård är en målfarlig Joakim Nygård.

Så lyder ett färskt talesätt myntat av undertecknad.

Och hans 3-3-mål mot Malmö var inte bara viktigt för laget.

– Det har gått länge sedan jag gjorde mål nu ”på riktigt”, så det var viktigt för självförtroendet, säger Nygård efter 4-3-segern.

Färjestad hamnade i trubbel i första perioden när Malmö, trots kraftig FBK-dominans, gick upp till 3-0. Carl Lindbom byttes ut, Max Lagacé kom in och i slutet av perioden kom Färjestads efterlängtade reduceringsmål av Michael Lindvist.

– Hans mål var väldigt viktigt, så att vi kom in i andra med positiv energi. Vi var positiva i omklädningsrummet efter första och de kändes bra - även om det känns fel att säga det när man ligger under och har släppt in tre mål, säger Joakim Nygård och fortsätter:

– Men det var ingen dålig period, vi hade kunnat vara i ledningen efter första. I andra tog vi över fullständigt, vi sa att vi skulle vinna den perioden och det gjorde vi.

I andra perioden kom Färjestad närmare genom Victor Ejdsells reducering.

Och så svallade känslorna.

När Linus Johansson blev tacklad bakifrån in i sargen av Fredrik Händemark kokade arenan. Tacklingen kom med en sekund kvar av perioden, och när spelarna sedan skulle gå av isen för pausvila blev det slagsmål.

”Leende på läpparna”

I tredje perioden kom Joakim Nygårds kvittering, och känslorna var heta även då.

– Det var en del känslor, och blev lite gurgel där när vi skulle gå utefter andra. Men vi är lite bättre när folk är lite förbannade. Det var positivt. Efter det började de kanske fokusera på fel saker, det kändes som att de blev tröttare och tröttare.

Det kändes som att ditt mål kom av ren ilska?

– Ja, kanske det, skrattar Nygård. Det var skönt. Det har gått länge sedan jag gjorde mål nu ”på riktigt”*, så det var viktigt för självförtroendet. Så det var viktigt för laget, och för mig.

Att det här var en karaktärsseger för Färjestad vittnade såväl tränare som andra spelare om efter matchen.

– Det är klart att det är starkt för gruppen och vi kommer till hallen imorgon med ett leende på läpparna. Hamnar man i sitsen igen vet vi att vi är kapabla att vända runt det, så vi är väldigt glada, säger Nygård.

Matchen i korthet Färjestad vann med 4-3 efter förlängning efter att ha hämtat upp ett tremålsunderläge. Carl Lindbom byttes ut efter 0-3 i den första perioden och Max Lagacé spikade igen när han blev inbytt. Det blev en stökig match med mängder av känslor. Victor Ejdsell fortsätter sin fina målform. Han blev tvåmålsskytt och var den som avgjorde i förlängningen. Övriga målskyttar var Michael Lindqvist (1-3) och Joakim Nygård (3-3).

Tomas Mitell ville också lyfta vändningen och lagmoralen efter matchen.

– Det var länge sedan vi såg den intensiteten från vårt lag. Underläget gjorde att vi var tvungna att gasa. Jag är supernöjd att vi tar oss tillbaka, säger FBK-coachen.

Carl Lindbom fick en jobbig start på matchen och byttes ut i första perioden när det stod 0-3.

Såhär säger Mitell om bytet.

– En tuff start för honom och för laget. Det var timeout eller byta målvakt - hitta på någonting. Vi var inte superdåliga och behövde inte vända upp och ner på hela världen. Och Max (Lagacé) gjorde det jättebra när han kom in.

Fotnot: *Joakim Nygård gjorde mål i öppen kasse i tisdags mot Biel. Det senaste målet från honom innan det kom 28 oktober borta mot Rögle.

