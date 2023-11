Vikingarnas Sjögren och Västanås Stinnerbom om julmusik: ”Trygghet och värme”

Västanå Musik och Teaters Sophia Stinnerbom och Vikingarnas Christer Sjögren berättar personligt om vad de känner för julmusiken.

De pratar om vad julmusiken har för funktion och kraft från barndom till vuxenliv. Och trots att de verkar i olika genres är de rörande överens om vilken som är den viktigaste jullåten.

I år gjorde de slitstarka jullåtarna ”Last Christmas” och ”All I Want For Christmas Is You” rekordtidig entré på strömningstjänsternas topplistor. Julfirandet inleds allt tidigare för varje år och antalet artister som väljer att sjunga in julen blir allt fler. Zara Larsson, Lena Philipsson och Björn Skifs har släppt nya jullåtar i år och många fler med dem försöker utmana det stora utbudet av julklassiker.

Den värmländska artist som kanske flest förknippar med julen är Christer Sjögren. Han har gjort julskivor och åtskilliga julturnéer.

– För mig började det med andliga sånger, berättar Christer Sjögren.

För ovanligheten skull kan han avnjuta en ledig jul i år, inga konserter är inbokade.

– Den musiken ligger väldigt nära julmusiken, de går hand i hand. När jag gjorde min första andliga skiva slog det till rejält, det blev en supersuccé. När jag sedan turnerade i kyrkorna för första gången sjöng jag även en del julmusik. Den musiken är väldigt vacker.

De andliga soloskivorna följde han upp med renodlade julskivor. När han och Carola gjorde huvudrollerna i musikalen ”Sound of Music” 1997 inledde de ett julsamarbete året efter.

– Jag upptäckte att musiken får en annan dimension i kyrkan, fortsätter Christer Sjögren.

– Den kom att kännas viktig på något sätt. Betydande. Både för mig och publiken. Efter turnén med Carola körde jag sju år på raken med olika gästartister – från Charlotte Perrelli till Pernilla Wahlgren. Ett år fyllde vi Globen.

2007 uppträdde Christer Sjögren i "The Christmas Show" på Globen, nuvarande Avicii Arena, i Stockholm. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

När Christer Sjögren utvecklar det där om att musiken kom att kännas viktig, hänvisar han till vart i livet man står.

– När jag började med musik professionellt som 18-åring så var det en rolig grej, något man egentligen skulle kunna klara sig utan. Det är lätt att tänka så som tonåring när man inte har någon livserfarenhet.

Men med tiden förändrades hans inställning. Egna och andras erfarenheter gav honom insikt.

– Speciellt när jag började med andliga sånger och julmusiken. Då fick jag en insikt i vad det betydde för folk – både i glädje och sorg. När jag tar med musiken in i kyrkan blir det en extra dimension, det blir starkare. Det kan handla om liv och död. Musiken blir otroligt betydelsefull! Där blir uppgiften som sångare mer meningsfull.

En stor del av julmusiken har som de andliga sångerna en religiös anstrykning och för Christer Sjögren var det inte självklart att sjunga den till en början.

– Jag kommer inte från något kristet hem så jag var tveksam först, tänkte att jag säkert skulle få skit för det. Och när jag började sjunga i kyrkorna var jag inte välkommen överallt men det ändrades när man såg att kyrkorna fylldes med folk, säger Christer Sjögren.

– Jag är inte ateist, men jag känner att det finns mycket här i livet som är starkare än en själv. Det finns så mycket vi inte förstår. Jag tror inte på en gud som styr allt från ett moln i himlen, men jag känner en andlighet – inte minst i naturen.

Christer Sjögren 2010 då han släppte julabumet ”En stjärna lyser i natt”. Foto: Claudio Bresciani / TT

”Ingen slår Jussi”

I rådande tider med krig i Europa, inkommande lågkonjunktur och andra orosmoln tror Christer Sjögren att julmusiken kan ha en än större funktion än vanligtvis.

– I dessa tider får man nästan sätta på sig säkerhetsbälte så man inte ramlar ur stolen när man ser på ”Aktuellt” – det är bara eländes elände. Så nu är behovet stort. Julmusiken tar mig tillbaka till barndomen och minnen kring julen när jag växte upp.

Han berättar om jular med levande ljus i granen och tomtebloss ”hemma hos mor och far”.

– För många av oss finns det en trygghet i minnena kring julen. Vi söker oss dit. Musiken är kraften som kan locka fram det där.

Den allra viktigaste låten för honom under julen är Jussi Björlings ”O helga natt”.

– När den spelas på radion sätter jag mig ner och tar mig tid att verkligen lyssna. Fantastiskt stämningsfull. Ingen slår Jussi, som Pavarotti och gänget konstaterade.

Magnus och Sophia Stinnerbom bjuder in musiker till ”Västanå Jul”. Foto: Jesper Blomgren

Sophia Stinnerbom berörs i själen

Folkmusikern Sophia Stinnerbom är traditionsenligt aktuell med julkonserter på Västanå Musik och Teater. Hon håller också Jussi Björlings ”O helga natt” högst bland all julmusik och även Christer Sjögren har en given plats i hennes barndoms jular.

– För mig är julmusik lite komplicerat, börjar Sophia Stinnerbom och drar lite på orden.

– Det finns ju både irriterande och underbar julmusik, ler hon.

– Men de fina låtarna berör mig i själen och tar mig till en plats där jag känner ”Här är allt bra”. Bra julmusik lyckas med det. Den skapar trygghet och värme.

Uppväxtens julmusik är fortfarande med henne.

– Elvis jullåtar är viktiga för mig. Det spelades Elvis och Frank Sinatra hemma när jag var liten. Och Christer Sjögren hade en självklar roll i vårt kök när det julbakades. De där låtarna hänger med, de ska fortfarande spelas.

– Men den mest givna, den viktigaste – det är Jussi Björlings ”O helga natt”. Fantastisk. Varenda julafton skålar vi in julen med den. Då blir det jul på riktigt.

När Sophia Stinnerbom tillsammans med bland andra maken Magnus skapar julkonserterna för Västanå, är säcken med tänkbara låtar betydligt större än vad som får plats i en konsert.

– Vi pratar mycket om vad julmusik egentligen är. Vad ska en julkonsert innehålla? Vad gör en låt julig? För oss handlar det om att vi gör musiken julig. Vi försöker också öppna för både gammalt och nyskrivet.

NWT når henne strax innan dagens repetitioner inför premiären av ”Västanå Jul. I år medverkar även den norska sångerskan Tuva Faerden och med i bandet är bland andra David Larson som till vardags spelar med bland andra Veronica Maggio och Miriam Bryant.

– I en julkonsert vill folk känna igen sig, samtidigt som vi vill göra det som är jul för oss. Vi måste ju skapa från hjärtat. Det är många saker som ska balanseras, fortsätter Sophia Stinnerbom.

– Folkmusiken rymmer många traditionella julsånger, många av de mest välkända jullåtarna har sitt ursprung i folkmusik fast många inte känner till det.

Kan ni tänka er att köra ”Last Christmas” i Västanå-tappning?

– Mina barn har frågat det många gånger! Vi är inte där än, men absolut – allt är möjligt. Det är mest en tidsfråga. För våra barn är den sådär klassiskt självklar under julen. Om de ska välja bara en blir det den. Det är ju en bra låt.