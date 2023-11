Svar till ”MF”, NWT 14 november

I en insändare med rubriken ”Hur har ni tänkt att våra unga ska förstå att lagen gäller alla?” är författaren trött på att lagar och regler inte följs av kommunen och andra myndigheter. Här kommer några svar på frågorna som ställs gällande Karlstads kommun.

Hur kan ett bygglov sökas och beviljas i efterhand? Det händer tyvärr då och då att både privatpersoner och verksamheter missar att en åtgärd kräver bygglov. Det kan bero både på glömska, okunskap och vilja att starta snabbt. Både tjänstepersoner och politiker arbetar för Karlstadsbornas bästa. Lagstiftningen ger möjlighet för alla att söka bygglov i efterhand om ett misstag har begåtts och ett bygge startat utan bygglov. Om det finns lagrum för att bevilja bygglov gör vi det, men den som missat att söka bygglovet får då också en straffavgift, missen får alltså en påföljd som står i relation till brottet. Om det inte går att bevilja bygglov i efterhand får den som felat riva och återställa det som gjorts.

När det gäller uteserveringarna gjorde bygglovsenheten, när de byggdes, bedömningen att det då inte krävdes bygglov eftersom väggar kunde sänkas och taket fällas in. Utseende och funktioner för en uteservering har med tiden förändrats och idag har den som besöker eller äger en uteservering andra krav. Under sommaren har uteserveringarna fått stå kvar och ägarna har fått information om deras uteservering bedöms kräva bygglov eller inte. I de fall vi gjort bedömningen att en uteservering behöver bygglov ger vi nu ägarna möjlighet att söka bygglov. Vi behandlar dessa uteserveringar på samma vis som andra byggen som uppförts utan bygglov. Om bygglov kan beviljas kommer vi att göra det. I annat fall kommer ägaren att behöva riva byggnaden. Under tiden har vi också sett över vår policy för uteserveringar.

Både när det gäller Bomstadsbadens camping och Happie camp pågår ärenden. Misstänker vi att ett brott har begåtts, i dessa fall mot strandskyddet, så gör vi en polisanmälan.

Karlstads kommun följer de lagar och regler som finns, men vi har inte möjlighet att kontrollera varje del av kommunen och ser därför inte alltid om någon gör fel. Vi behandlar alla kommuninvånare lika. Ibland händer det att vi tolkar lagen på ett annat sätt än vad kommuninvånare anser är rätt, ofta beror det på att vi har tillgång till fakta som inte alltid syns i media eller genom att passera förbi platsen. Vi gör vårt bästa för att kommunicera och förklara bakgrunden till våra beslut och jag är trygg i att ditt barnbarn även i fortsättningen kan lite på att lagen gäller alla. Har barnbarnet funderingar är hen, och andra som funderar, varmt välkommen att kontakta oss för få mer information.

Karin Manner