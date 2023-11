De vandrar i centrala Karlstad – för våldsutsatta kvinnor: ”Bara att hänga på”

Varje år genomför den globala organisationen Zonta en 16 dagar lång kampanj för att synliggöra våldet mot kvinnor.

Zontaklubb Karlstad anordnar en vandring den 25 november för att skapa engagemang.

Lördag den 25 november finns det möjlighet att visa sitt stöd för kvinnor som utsätts för våld, genom en vandring i centrala Karlstad. Vandringen startar vid Solastatyn klockan 12.00 och organiseras av Zontaklubb Karlstad.

Kampanjen går under namnet ”Zonta Says No to Violence Against Women” och medlemmar från hela världen engagerar sig under manifestationen. Zontaklubb Karlstads president Gunilla Paulsson säger:

– Vi finns på flera platser i världen, även i Karlstad. Vi jobbar för att samla in medel till FN-projekt som jobbar för kvinnor och flickors säkerhet. Kampanjen är till för att väcka uppmärksamhet kring dessa frågor.

Aktionen pågår under 16 dagar. 25 november startar kampanjen på internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, och avslutas den 10 december på internationella dagen för mänskliga rättigheter.

– Zontaklubb Karlstad valde att anordna en promenad för att visa engagemang. Det är bara att hänga på och alla är välkomna. Det enda man behöver tänka på är att ha på sig ordentligt med kläder och stå bakom våra värderingar.

Paulsson fortsätter:

– Om man inte har möjlighet att medverka under lördagen kan man gå samma rutt när som helst under de 16 dagarna för att visa sitt stöd. Man kan även skänka pengar till vår organisation som går direkt till FN:s projekt kring kvinnors säkerhet.