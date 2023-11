Jag jobbar statligt och tycker att det är otroligt att Färjestad har kvar sitt alkoholtillstånd. Skulle det vara en verksamhet på Kungsgatan med privata bås där det knarkades lika frekvent som det görs bland företagen som har sina loger skulle alkoholtillstånden försvinna.

Men nu är det tyst från kommunens tillståndsenhet, hockeyn och företagen vill man ej stöta sig med. Två insatser under hösten och mer folk har testats positivt på Löfbergs arena än sammanlagt på alla krogar runt Stora torget under samma tid. Det är helt otroligt att de får knarka på där men krogarna ska vara med i ”Krogar mot knark” och eventuellt drogtesta sin personal. Det borde inte få serveras alkohol i logerna, tillstånden borde dras in.