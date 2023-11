Arvikalärare på amerikanska Billboard med countrystjärna: ”Stort såklart!”

Tim Larsson, som är musiklärare i Arvika till vardags, har varit med och skrivit låten ”Weight of Your World” tillsammans med den amerikanska countrystjärnan Chris Stapleton.

Nu toppar den Billboardlistan i USA.

Tim Larsson är låtskrivare och producent och hemmahörande i Örebro. Till vardags arbetar han på Musikhögskolan Ingesund utanför Arvika och tidigare i år hade han med ett finger i epadunk-låten ”Raggen går” som tävlade i Melodifestivalen. Han är något av en veteran när det gäller just schlagertävlingen, men genom åren har han även skrivit låtar som sjungits in av artister som Celine Dion och Rascal Flatts.

Nu ligger han på den amerikanska Billboardlistan tillsammans med en av countryns stora stjärnor – Chris Stapleton.

– Väldigt stort såklart! utbrister han när NWT når honom.

– Låten skrev jag tillsammans med Chris Stapleton och några kollegor under en session i Nashville redan innan pandemin, fortsätter han och beskriver en avslappnad arbetssituation över några koppar kaffe.

– Låten har legat sedan dess, men nu tyckte Chris att det var dags att släppa den.

Tim Larsson i sin studio i Örebro. Foto: Privat

”Jordnära”

Kentucky-stjärnan Chris Stapleton hoppade av ingenjörsstudier i Nashville för att helhjärtat satsa på musiken och sedan debuten 2015 har han samarbetat med bland andra Justin Timberlake. Han har turnerat med Tom Petty and the Heartbreakers och nyligen släppte han albumet ”Higher” där Tim Larssons låt ”Weight of Your World” finns med.

– Alla i Nashville upplever jag som väldigt jordnära, Chris Stapleton är skön, en fantastisk sångare som skriver bra låtar. Han reflekterar mycket kring text, något som är vanligt just i Nashville, berättar Tim Larsson.

”Weight of Your World” handlar om att vara en stöttepelare för någon som har det tufft i livet.

– Klassiskt countrytema, ler Tim Larsson.

”Higher” är just nu den mest sålda skivan på iTunes och den toppar även Billboards countrylista.

– Dessutom ligger den på fjärde plats på den ”vanliga” Billboardlistan, alltså listan som samlar alla plattor som släpps oavsett genre. Vilket är superbra, så visst är man glad!