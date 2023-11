Gerd får Frödingstipendiet – delar med folkbildare: ”Bra med lite extra klirr”

Ett musikaliskt stjärnskott och en folkbildare med stor bredd delar på årets Frödingstipendium.

Gerd, alias Elin Lundgren, och Olle Österling avslöjades på måndagsförmiddagen som årets pristagare.

Förra året rodde Gerd hem P3-guld-vinsten i kategorin Framtidens artist – nu är det dags för ett stort pris också på hemmaplan. Karlstads kommun har delat ut sitt Frödingstipendium sedan 1960 och många stora namn finns på listan över pristagare.

– Det känns jätteroligt, en otrolig ära så tidigt i karriären att få den här typen av stöd. Det betyder jättemycket, säger Gerd till NWT direkt efter avslöjandet.

Å andra sidan är det mycket som hänt tidigt i karriären för denna starkt lysande artist.

Karlstads kommun lyfter i sin motivering upp hur hon ”under kort tid har gjort stora avtryck i musikvärlden”. Förutom P3-guldet har hon lovordats för sin EP-debut och hon har turnerat över landet.

– Det har varit full fart! Jag har hållit på i två år snart, men det är jättekul, säger hon.

Även om hon numera sorteras in i kategorin pop, är hon noga med att framhålla den klassiska inriktningen hon gick in med i musiken.

– Jag kommer från musikal och opera från början, så jag är klassisk i grunden, men när jag börjat skriva eget har det blivit mer populärmusik av det.

Denna sammansmältning är hennes musiks själva kärna:

– Jag skriver allt själv eller med vänner och är väldigt mån om processen, att det ska komma från något genuint skapande och glädje. Sen har jag kvar mycket instrumentalt: mycket stråkar och stora orkesterljud – det är jag ett stort fan av. Jag tror jag försöker skapa något som känns tidlöst, där jag kombinerar det nya elektroniska ljudet med min bakgrund i just det klassiska.

Gerd är uppvuxen på Sommaro i Karlstad, men har bott i Stockholm ett par år. Just nu har hon bott i Berlin i två månader och är på väg till London i ytterligare två månader. Målet för båda resorna: att göra mer musik.

– Det har varit en stor dröm länge att få resa med musiken och göra det utanför Sverige också. Jag är på en sån resa just nu och börjar etablera mig lite.

I mars är tanken att arbetet ska resultera i att ett tiotal nya Gerd-låtar når publiken.

– Nu kommer ett helt album. Det känns jätteläskigt och jättekul, beroende på dag! Det känns kul att få ge ut något större som man kan lyssna igenom och få en starkare bild av vem jag är som konstnär.

Gerd delar stipendiet med Olle Österling. Han är den före detta läraren och lärarutbildaren som också lett körer, både inom skolan och inom Hembygdsgillet i Karlstad, kören Hembrygden, där han var med och introducerade bland annat en nicaraguansk mässa i Värmland och en spelmansmässa.

Listan blir lång och sammanfattas så här elegant i motiveringen till stipendiet: ”en stor variation av kulturyttringar, och hans kunskap sträcker sig över så vitt skilda områden som konst, musik, lyrik, litteratur och teater”.

– Det var en väldig överraskning när jag fick telefonsamtalet i förra veckan, säger Olle Österling.

Båda stipendiaterna har också var och en på sitt vis en relation till skalden som gett stipendiet sitt namn.

Olle Österling har ”i alla år” varit aktiv i Frödingsällskapet och har även fått Frödingmedaljen.

Gerd har ett viktigt musikaliskt minne knutet till Fröding:

– Jag gjorde en av mina första, om inte till och med den första, egna spelningen som jag arrangerade, ute på Alsters herrgård och då tolkade jag faktiskt en låt från Fröding. Jag tog en text och lade till en egen melodi.

Stipendierna delas ut vid kommunfullmäktige den 7 december.

– Både genom tradition och förnyelse tänker vi att det här är två väldigt bra namn, säger Robert Halvarsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Stipendiaterna får varsitt unikt diplom skapat av konstnären Margareta Jansson och de får 50 000 kronor vardera.

Gerd gissar att hennes stipendiepengar går åt i samband med albumsläppet.

– Det är alltid bra att ha lite extra klirr i kassan så man kan göra lite extra. Vi ska åka ut och spela och då kanske man kan lägga till något extra stopp.

FAKTA

Så här lyder motiveringarna:

Elin Lundgren, Gerd:

”För att under kort tid ha gjort stora avtryck i musikvärlden. Från P3 Guld-vinsten i kategorin Framtidens artist förra året till den hyllade EP:n ”In It To Lose”, har hon visat upp sin talang både på skiva och scen. Live har Gerd bland annat kunnat upplevas vid Storsjöyran, Way Out West, Kalas-turnén och inte minst vid invigningen av den nya utomhusscenen på Kvarteret Almen. Vi ser fram emot Gerds kommande artisteri, som tar sats in i den globala musikscenen.

Hon får även stipendiet som stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell gärning.”

Olle Österling:

”För att han, med sin grund i det värmländska kulturarvet och sin folkbildningstradition, under många år har bidragit till Karlstads kulturliv och utveckling. Olle har oförtrutet verkat för att lyfta en stor variation av kulturyttringar, och hans kunskap sträcker sig över så vitt skilda områden som konst, musik, lyrik, litteratur och teater.

Olle får även stipendiet som stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell gärning”