Sunnanå U avgjorde i slutminuterna mot Skoghall U

Sunnanå U tog till slut hem segern mot Skoghall U i matchen hemma i ECG Arena på söndagen. Julia Thvetus stod för Sunnanå U:s avgörande mål 18.36 in i tredje perioden. Matchen i division 3 Värmland västra dam i innebandy slutade 7-6 (1-0, 1-4, 5-2).

– Vi började bra med hög press och hög intensitet. Det gav utdelning tillslut. Vi gick ner oss i tempo i andra perioden och bjöd in Skoghall i matchen och de vänder och leder. Men inför tredje perioden orkade vi komma tillbaka i pressen och avsluten på mål började gå in. Vi är ett lag som krigar hela vägen och återigen gav det resultat och vi vände tillbaka och vann. En riktig laginsats, kommenterade Sunnanå U:s tränare Kristina Olsson.

Sunnanå U tog ledningen efter tolv minuters spel, genom Johanna Inelind på pass av Julia Thvetus. Skoghall U förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 1-4 och ställningen efter två perioder var 2-4.

I tredje perioden var det i stället Sunnanå U som hade greppet. Laget vann perioden med 5-2 och matchen med 7-6.

Skoghall U:s Clara Von Schalien stod för tre poäng, varav två mål.

Det här var Sunnanå U:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Skoghall U:s andra uddamålsförlust.

Sunnanå U ligger på tredje plats i tabellen efter matchen, medan Skoghall U ligger på fjärde plats.