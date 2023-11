Padelbubblan som sprack – två tredjedelar av alla banor i Karlstad har försvunnit

Under pandemin ploppade padelhallarna upp som svampar ur marken, för att sedan försvinna som skuggor i natten – efter coronan släppte sitt strypgrepp om samhället.

Karlstad gick från att ha 12 banor till att helt plötsligt ha 85 stycken i staden. Idag finns det 29.

Kvar finns byggnaderna som blivit till bilbesiktning och auktionsverk – eller som bara står tomma.

I skuggan av nedsläckta idrottsanläggningar under pandemin klev privata företagare fram, satsade stort och öppnade portarna till sina padelhallar och erbjöd en fristad för de sportlystna.

Antalet padelbanor i Karlstad följde en berg- och dalbana och överetableringen blev padelns oönskade följeslagare.

Bara nu i veckan meddelade KD Padel på Ilanda att de lägger ner sin verksamhet.

– Det är som natt och dag mot i början, samtidigt har vi haft en hel del lojala lokala spelare, säger David Johannesson, fotbollsprofilen som har varit med och drivit hallen.

November ut går det att spela padel i Skåre. Därefter lägger KD Padel på Ilanda ner verksamheten. Foto: William Gustafsson

Padelhallarna, som en gång var på toppen av sin popularitet har nu gett vika för nya verksamheter som fått en möjlighet att växa.

We Are Padels fästning vid Bergvik har nu övergivits och ersatts av en bilbesiktning, medan PDL på Bryggudden nu fungerar som hem för ett aktionsverk.

Så såg det ut när PDL vid Bryggudden öppnade sina dörrar. Foto: Håkan Strandman

Idag är gamla PDL ett aktionsverk. Foto: Lisa Olaison

Lokalerna i PDL Foto: Klaravik

Aktionsverket i gamla PDL Foto: Lisa Olaison

PDL Foto: Håkan Strandman

Aktionsverket Foto: Lisa Olaison

WAP vid Bergvik blev en bilbesiktning Foto: Lisa Olaison

Från padel till bilbesiktning Foto: Lisa Olaison















Padelhallen på Rud var tänkt att bli Karlstads största och visionen var att den skulle bli epicentret för padelns glansperiod i staden.

Men när We Are Padel kastades in i en företagsrekonstruktion frös hallens storslagna planer till is och är nu endast ett dystert skådespel av förhoppningar som svävade bort som ett höstlöv på E18.

Hallen står där, ödslig och övergiven.

– Vi behöver se över våra finanser och säkerställa att våra hallar är lönsamma, har We Are Padels VD, Oscar Fagerström, tidigare sagt till NWT.

NWT har sökt honom under arbetet med det här reportaget men utan framgång.

Ruds padelhall vilar nu som en tyst kyrkogård. Foto: Tommy Pedersen

Över två månader har passerat sedan beskedet kom om stängningen av den planerade padelhallen på Rud.

Där ambitionerna om smällande bollar och svettiga matcher en gång levde, råder nu en tystnadens öken.

Förhoppningen var att ha en annan verksamhet på plats i hallen under hösten 2023 och enligt Simon Smedberg på fastighetsrådgivaren Real Advice jobbar man för att hitta en lösning.

– Det rör sig framåt, men i nuläget finns det inget nytt vi kan gå ut med, vi får återkomma när vi har mer besked.

Sista serven har slagits. Foto: Lisa Olaison

Arbetet med att finna en ny hyresgäst pågår febrilt, men än så länge är ingenting fastställt.

– Med tanke på läget har vi inte saknat intressenter, har fastighetsägaren Per-Erik Edhlund nämnt.

De diskussioner som kretsat kring Rud har omfattat en rad olika sektorer, från livsmedel och lager till vård, kontor, sport och utbildning.

Det har även spekulerats om att kommunen ska ta över anläggningen för att omvandla den till en idrottshall.

Den skulle då vara tillgänglig för användning av bland annat Nobelgymnasiet.

– Nej, det har jag inte hört något om faktiskt. Det är ingen som har sagt något om det till oss i alla fall, men det är klart att vi också undrar vad som kommer hända med hallen, säger Jonny Lindström, gymnasiechef på Nobel.

Jonny Lindström, gymnasiechef på Nobelgymnasiet. Foto: Lisa Olaison

När NWT besöker We Are Padel på Lamberget under en vardagseftermiddag så är det ingen på plats och hallen är nedsläckt.

– Det brukar oftast vara iallafall en bana som några brukar spela på, säger en person som jobbar i samma lokaler.

– Det var längesen det var helt tomt.

Dörren till hallen är låst och receptionen är igenbommad, men en i personalen svarar via telefon.

– Det är högsäsong och det är nästan alltid fullbokat, säger en medarbetare på WAP.

Du ser inga tendenser på att det börjar trappas av även hos er som på sikt kan leda till att ni också måste avveckla er hall?

– Nej, inte som det är just nu. Vi har så pass bra beläggning under kvällstid.

Padelhallen vid Lamberget. Foto: Lisa Olaison

Padelhallen vid Lamberget. Foto: Lisa Olaison



Svea Padel vid Lamberget var Karlstads första stora padelhall men som sedan köptes upp av We Are Padel som driver den nu.

De öppnade i december 2019 och var länge ledande i Karlstad, men har blivit omsprungna av Nordic Wellness Padel vid Strand.

– Ja, vi är störst i stan nu, säger Victoria Gråberg på Nordic.

Hennes kollega fyller i.

– Vi har nio divisioner i vårt seriespel med åtta lag i varje, så där har vi 72 lag totalt. WAP har nog inte mer än två divisioner och vad jag har hört så ska de lägga ner sitt seriespel nu, säger Filip Ivansson, padeltränare på Nordic.

Victoria Gråberg, hallansvarig Nordic Wellness Padel. Foto: Lisa Olaison

De berättar att när WAP har haft en aktivitet i veckan har Nordic haft en aktivitet om dagen.

De har gymnasieelever som är där och spelar padel på elevens val, de kör lunchaktiviteter för seniorer och nu till helgen ska de arrangera en stor turnering.

– Det kommer finnas en A-, B- och C-klass. Några från Sverigeeliten kommer hit, så det kommer bli kul, säger Victoria Gråberg.

Hur ser det ut med bokningar i övrigt för er?

– Mellan 17.00 och 20.00 på vardagar så är det fullknökat. Alla andra tider jobbar vi mycket med andra aktiviteter. Vi växer hela tiden, när vi drog igång seriespelet så hade vi sex stycken divisioner, nu har vi nio, det säger en del, säger Filip Ivansson.

Filip Ivansson, padeltränare på Nordic Wellness Padel vid Karlstad Strand. Foto: Lisa Olaison

Nordic Wellness Padel vid Karlstads Strand öppnade i september förra året.

Victoria Gråberg var med från start, men med tanke på hur läget såg ut med alla padelhallar i regionen så visste hon att det skulle bli tufft.

Nu har hon satt sin prägel på verksamheten.

– Vi har satt en grund redan från start och har något som passar för alla nivåer. Vi tror att många väljer våran hall tack vare det. Vi kan se att det är många från WAP som har kommit över till oss.

Nordic Wellness Padel vid Karlstad Strand är ledande i Karlstad. Foto: Lisa Olaison

Utöver Nordic Wellness Padel vid Karlstad Strand och WAP på Lamberget, finns även Play Sports som driver en mindre padellokal på Örsholmen.

De är de sista överlevarna från padelhallsdöden i Karlstad.

– Det är många hallar som har tvingats stänga, men också helt naturligt. Alla andra som har intresset kvar och alla nya som kommer in nu samlas mer på samma ställe, då vänder de sig oftast till oss, säger Victoria Gråberg.

Nordic Wellness Padel. Foto: Lisa Olaison

Trots den dramatiska nedgången i antalet padelhallar står sig sporten stark och statistik från Svenska Padelförbundet visar på en imponerande tillväxt i antalet medlemsföreningar och licensierade tävlingsspelare.

Under året har antalet medlemsföreningar i Svenska Padelförbundet ökat från 106 vid förra årsskiftet till 220 stycken efter första kvartalet av 2023 och antalet aktiva medlemmar i förbundets föreningar är ungefär 50 000 personer.

Detta meddelar Svenska Padelförbundet.

– Det är nog många som inte tror, alla läser bara om alla hallar som stänger, men det finns massor av utövare kvar och det blir bara fler och fler, det kan vi se på vår statistik också, säger Filip Ivansson.

Antal licenserade padelspelare och föreningar i Sverige Antal licenserade spelare: 2014: 100 2015: 200 2016: 500 2017: 750 2018: 975 2019: 1 200 2020: 2 000 2021: 2 300 2022: 5 100 2023: 5 630 Antal föreningar: 2014: 25 2015: 38 2016: 46 2017: 51 2018: 63 2019: 75 2020: 90 2021: 106 2022: 170 2023: 200 Fotnot: Siffrorna för 2023 är från första kvartalet av året. Summeringen för hela året är inte fastställt ännu. Källa: Svensk Padel och Matchi

Svenska Padelförbundet visar även på att antalet licensierade tävlingsspelare har ökat från 2 100 vid förra årsskiftet till drygt 5 600 i mars 2023.

Statistiken pekar på att padel fortfarande är en attraktiv idrott med väldigt många utövare – både vad gäller spontana spelformer men också i organiserad föreningsform.

– Vi brinner verkligen för det här och älskar padel. Det var kärlek vid första ögonkastet och vi kommer att fortsätta jobba hårt för att padeln ska fortsätta att utvecklas, avslutar Victoria Gråberg.