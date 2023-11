Karlstad tog andra raka efter dramatiskt slut

Under söndagen fick Karlstad IBF möjligheten att bygga vidare på den tunga seger de tog i fredags. Det borta mot hemmastarka Endre IF.

Och fortsätta på inslagen väg skulle de göra när de gick segrande med 4-5 efter en dramatisk avslutning.

I matchens inledning var det Gotlandslaget som hade mest boll och Karlstad försökte ligga rätt och komma på kontring. Vilket också föranledde matchens första mål.

Fem minuter in hamnade bollen rätt i famnen på Maja Hane som direkt släppte den till en framrusande Linnéa Wallgren. Hon i sin tur hittade Alexandra Terner som enkelt kunde raka in ledningsmålet.

0-1 till Karlstad, som inte skulle sluta där.

Mål på halvvolley

För bara fyra minuter senare slog Endre ytterligare ett felpass i uppspelet som även denna gången kom till Maja Hane. Hon fick in bollen på halvvolley efter att den har tagit en hög båge i luften.

Innan det var dags för periodpaus hade Karlstad till och med utökat sin ledning genom Frida Eklund som pricksköt bollen rätt upp i krysset.

En drömstart på matchen för bortalaget.

Stördes inte av reduceringar

I den andra akten skulle dock Endre få kontakt efter två mål på 17 sekunder.

Men det var inget som störde Karlstad.

Vid ytterligare en kontring skulle Terner ge tillbaka för matchens första mål och assistera Wallgren som enkelt kunde göra 2-4.

Kort därefter kunde Maja Hane göra sitt andra mål i matchen efter flipperspel framför mål.

2-5 till Karlstad som låg i förarsätet inför den sista perioden.

Dramatisk avslutning

Den präglades av böljande spel där hemmalaget febrilt jagade mål.

Vilket de skulle få resultat på tolv minuter in i perioden då de reducerade till 3-5.

Kort därefter tilldöms Gotlandslaget även en straff där ledningen kan kapas ner till bara ett mål.

Men Kajsa Rysjö-Edman, som stod för många högklassiga räddningar matchen igenom, pallade trycket och räddade Karlstad.

Dock skulle hon se bollen gå förbi henne till 4-5 med en minut kvar.

En minut som skulle bli svettiga.

Endre tog ut målvakten för att få in kvitteringen. Karlstad kunde kontra men fick inte in bollen då hemmalaget, felaktigt, räddade bollen på mållinjen. Straff till Karlstad som Maja Hane inte lyckades förvalta. Därmed en sista chans för Endre att få in bollen och med fyra sekunder kvar fick de ett läge mitt i slottet. Men som på den tidigare straffen, stod Kajsa Rysjö-Edman även denna gång emot.

4-5 till Karlstad som tog sin andra tunga seger i rad.

Mål, Karlstad: Maja Hane 2, Alexandra Terner, Linnéa Wallgren, Frida Eklund