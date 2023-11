Jonathan Ström enda målskytt när Forshaga föll

Forshaga blev besegrade av Falu IF på bortaplan i hockeyettan västra, där matchen på söndagen slutade 4-1 (1-0, 0-0, 3-1).

Falu IF tog ledningen efter 15.21, genom Albin Pousette assisterad av Marcus Åberg och Simon Daniels. Efter 20.32 i andra perioden nätade Jonathan Ström, framspelad av Linus Skager och Hugo Ek Koskela och kvitterade för Forshaga. Falu IF stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 1-1 till 4-1 på bara 9.24. Falu IF tog därmed en klar seger.

Resultatet innebär att Falu IF ligger kvar på tionde och sista plats och Forshaga på sjätte plats i tabellen.