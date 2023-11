Den tyska delen av organisationen Fridays for future (FFF) bryter med Greta Thunberg. Skälet tyskarna anger: ”Som rörelse står vi tydligt mot all antisemitism. Vi gör inga kompromisser.” Fridays for future, Fredagar för framtiden eller FFF, kom till efter att Thunberg börjat sin skolstrejk för klimatet. Fler följde snabbt efter, och FFF blev en global rörelse.

Thunberg har under flera år rest jorden runt (utan att flyga) som organisationens galjonsfigur. Hon har varit symbolen för FFF och haft en betydande effekt för både framgång och image. Greta Thunberg och FFF har varit en enhet. Nu är det slut med det. FFF Tyskland markerar mot antisemitism och förklarar att det är avgörande att Thunberg inte representerar dem. ”Vi står för oss själva”, skriver de på X, tidigare Twitter.

Ricarda Lang, ledare för de gröna i Tyskland, menar att Thunberg ”diskvalificerat sig som klimatrörelsens ansikte”. ”Greta Thunberg missbrukade den absolut nödvändiga och korrekta oron för klimat för en ensidig ståndpunkt om Israel-Palestinakonflikten, där hon inte namnger förövarna, där hon inte fördömer Hamas grymheter”, fortsätter Lang.

För en utomstående är det inte helt lätt att förstå varför Thunberg och människorna runt henne gör så här. Det började ju med att hon i sina sociala medier poserade med en skylt till stöd för Gaza. I bilden fanns också ett mjukisdjur i form av en bläckfisk. I kontexten går det inte att bortse från att bläckfisken ofta använts som symbol för den antisemitiska idén om en judisk världskonspiration.

Efter omfattande kritik tog Thunberg ner bilden och lade upp en ny utan bläckfisk. Hon ursäktade sig med att mjukisdjuret används av autistiska personer för att uttrycka känslor. Även om hon inte brukar posera med mjukisdjur och trots att hennes FFF under ganska lång tid tangerat gränsen till antisemitism kunde ändå många tillåta sig en välvillig tolkning och ursäkta Thunberg.

Thunberg fortsatte dock på inslagen linje. Efter att hon använt en klimatdemonstration i Nederländerna till att iförd Palestinasjal förklara att klimatkampen är en kamp mot Israel bröt som nämnts den tyska delen med henne.

Det var så illa att en man från publiken gick upp på scenen, tog den mikrofon Thunberg talade i och förklarade att han kom dit för ett klimatmöte – Inte en politisk åsikt. Thunberg tyckte inte om när hon själv utsattes för civil olydnad, tog tillbaka mikrofonen och gav den till istället till en känd judehatare och terrorhyllare. Givet detta kan bläckfisken svårligen ha varit en tillfällighet. Försöket att urskulda övertrampet med sjukdom är ju antisemitismens egen vikingasjuka.