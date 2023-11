27-årige succémannen leder skrällaget – bara två matcher från spel i ettan

Han tog över FBK Karlstads a-lag redan som 24-åring.

Nu, vid 27 fyllda, står tränaren Markus Moberg inför sitt unga livs största fotbollsutmaning.

Han är två matcher från en jättesensation.

– Vi siktar på att få med oss ett bra resultat från hemmamötet med Ängelholm, säger FBK-tränaren.

Han halkade in på huvudtränarspåret lite på ett bananskal.

Tanken var att han säsongen 2021 skulle vara assisterande åt Rex Bahtiri, men när denne tidigt klev av från uppdraget blev det då 24-årige Moberg som fick ta över.

Och ingen kan säga annat än att han lyckats.

Under sin andra säsong vann Moberg division 3 med FBK. Och under det gångna spelåret var det bara målskillnad som skilde nykomlingen från Örsholmen från att gå rakt genom division 2.

– När vi såg vilken trupp vi fått ihop så satte vi faktiskt en rätt kaxig intern målsättning. Vi skulle vara etta eller tvåa i den här serien, säger Markus.

Och fortsätter:

– Det enda som kan gräma en lite är att vi inledde seriespelet så svagt.

Men det skulle bli bättre.

Bortaförlusten mot IK Zenith på Valborgsmässoafton blev FBK:s sista nollpoängare i seriespelet.

– Jag och Jesper (Karlsson, assisterande tränare) får ta på oss att det inte gick bättre i början. Vi hade inte satt det positionsmässiga. Men när vi hittade rätt så växte vi.

Moberg fortsätter:

– Vi stod inför ett vägskäl i juni. Går vi inte all in nu så får vi rikta in oss på att bara spela av resten av den här serien. Vi bestämde oss, och körde.

Lite ”nye Svennis”

Det är nästan en smula ”nye Svennis” över unge Moberg, läs framgång vid ung ålder.

Efter att ha vunnit kvalgruppen i konkurrens med två andra tvåor från division 2 (Västra Frölunda och Hässleholms IF) står nu division 1-laget Ängelholm mellan Mobergs FBK och en sensationell uppflyttning.

Kvaldramat inleds på Sola Arena på lördag.

– Vi siktar på att kontrollera matchbilden och få med oss ett bra resultat till bortamatchen kommande helg, säger Markus Moberg.

Vilken typ av match förväntar du dig?

– Vår ambition är att kontrollera spelet och ha stort bollinnehav. Det är så vi jobbar. Mina spelare mår bäst av det.

Veteranen och målkungen Johan Oremo kommer till Sola Arena på lördag. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Stoppa Oremo

FBK Karlstad har samtliga spelare tillgängliga.

– Jag och Jesper står inför en huvudvärkshelg, det blir inte lätt att ta ut ett lag. Men det är givetvis så kallade angenäma problem.

Vilken koll har du på Ängelholm?

– Jag har tittat på en hel del matcher den här veckan. Min bild är att de försökte spela kreativt inledningsvis men i takt med att de fastnade i bottenskiktet av tabellen har spelet blivit alltmer cyniskt. Det är mycket långbollar på deras två tunga toppforwards Assad Al Hamlawi och Johan Oremo.

Oremo är inget obekant namn. 37-åringen har representerat Djurgården i allsvenskan, men hade sina stora år under Gefles senaste allsvenska sejor. Det blev 40 mål på 136 matcher i Gefletröjan.

Den här säsongen har veteranen gjort sex mål på tio matcher.

– Oremo är en spelare vi givetvis måste ha ordentlig koll på. De kommer att slå långt och vi måste ta hemjobbet och vinna andrabollar, säger Markus Moberg.

Tror du att Ängelholm har koll på hur snabb FBK-forwarden Claes Nyman är?