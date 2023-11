Nails For You Van-Ng AB: Här är årsredovisningen för 2022

Nails For You Van-Ng AB under 2022. Här är de viktigaste siffrorna. Företaget hade drygt 5,3 miljoner kronor i omsättning, en förbättring på 60,7 procent från året före. Resultatet före skatt är högre än föregående år, cirka 1 000 000 kronor mot cirka 500 000 kronor.

Rörelseresultatet skjuter fart, och slutar på ungefär 1 000 000 kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på 18,7 procent, som är bättre än 2021. Då var rörelsemarginalen 15,4 procent.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen andra konsumenttjänster är motsvarande snitt 5,9 procent.

Fakta om Nails For You Van-Ng

Nails For You Van-Ng grundades 2018. Bolagets huvudbransch är skönhetsvård.

Så ser branschtoppen ut

Sett till omsättning är Nails For You Van-Ng det andra största företaget inom sin specifika bransch i Värmland, som är skönhetsvård.

Företaget är också det 226:e största i landet. Det finns fem företag i samma bransch i Värmland.

Översikten här under visar topplistan i den aktuella branschen, sorterat efter omsättning. Upplysningarna är hämtade från senaste registrerade årsredovisningen, och kommer fortlöpande att ändra sig när nya årsredovisningar kommer in.